Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'de 45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı

İhracat (AA)

Buna göre, İstanbul geçen ay 4 milyar 459 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 12,5 azalış gösterdi. İstanbul'u, yüzde 14,3 artış ve 2 milyar 882 milyon dolarla Kocaeli, yüzde 6,4 artış ve 1 milyar 824 milyon dolarla Bursa takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 645 milyon 196 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 453 milyon 259 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı, 440 milyon 547 bin dolarla kazanlar, makineler, izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 206 milyon 910 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslın ardından, 238 milyon 446 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 215 milyon 598 bin dolarla mineral yakıtlar ve yağlar geldi.