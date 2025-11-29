İŞKUR gençlik programında yeni faz başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İŞKUR Gençlik Programı'nda da yeni faz hayata geçiriliyor. İlk aşamada 100 bin öğrenci projeden faydalandırılmıştı. Bu sayı yıl sonu itibariyle 250 bine çıkacak. 2028'e kadar 2 milyona yakın genç projeden yararlanacak.