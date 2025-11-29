Doğum yardımı ödemeleri annelerin hesaplarına yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kasım ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi. Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan 637 bin anne olduğunu belirten Göktaş, "Bu annelerin hesabına toplamda 7.2 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Ödemeler, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edecek" diye konuştu.