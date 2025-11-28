7 üniversitede 5g deneyimi

Türk Telekom, gençlik markası Selfy kapsamında düzenlediği Selfyfest'25 ile 7 farklı üniversite kampüsünde öğrencilere 5G teknolojisini deneyimleme imkanı sundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Her Anın Sponsoru Selfy Kampüste" temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, müzik, spor ve teknolojiyi bir arada yaşarken, Türk Telekom'un 5G altyapısı sayesinde artırılmış gerçeklik tabanlı yeni nesil spor HADO'yu deneyimledi.

Etkinlikler kapsamında 350 binden fazla öğrenci 5G teknolojisiyle tanıştı. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 5G'nin teknolojide yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını belirterek, 5G'nin temel yapı taşını fiber altyapı oluşturuyor. Türk Telekom olarak, yüzde 56'sı fibere bağlı baz istasyonlarımızla en iyi müşteri deneyimini biz sunacağız" dedi.