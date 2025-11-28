7 üniversitede 5g deneyimi

PODCAST CANLI YAYIN

Gençlik markası Selfy kapsamında 7 üniversite kampüsünde düzenlenen Selfyfest’25, öğrencilere 5G deneyimi sunarken müzik, spor ve teknolojiyi bir araya getirdi. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 5G döneminin fiber altyapıyla güçleneceğini ve en iyi müşteri deneyimini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Türk Telekom, gençlik markası Selfy kapsamında düzenlediği Selfyfest'25 ile 7 farklı üniversite kampüsünde öğrencilere 5G teknolojisini deneyimleme imkanı sundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Her Anın Sponsoru Selfy Kampüste" temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, müzik, spor ve teknolojiyi bir arada yaşarken, Türk Telekom'un 5G altyapısı sayesinde artırılmış gerçeklik tabanlı yeni nesil spor HADO'yu deneyimledi.
Etkinlikler kapsamında 350 binden fazla öğrenci 5G teknolojisiyle tanıştı. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 5G'nin teknolojide yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını belirterek, 5G'nin temel yapı taşını fiber altyapı oluşturuyor. Türk Telekom olarak, yüzde 56'sı fibere bağlı baz istasyonlarımızla en iyi müşteri deneyimini biz sunacağız" dedi.

