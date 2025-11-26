Helal Expo 2025 kapılarını açıyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu'nun koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025, yarın İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılışta, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinliğe özel videolu mesajı da kamuoyuyla paylaşılacak. Gıda, kozmetik, finans, tekstil, turizm ve sağlık gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaları, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren Helal Expo, 29 Kasım'a kadar sürecek. Organizasyon, ülke iş forumları ve B2B oturumlarıyla ticari diplomasinin yeni köprülerini kurmayı hedefliyor.

