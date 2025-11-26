PODCAST CANLI YAYIN

Helal Expo 2025 kapılarını açıyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün (SMIIC) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu’nun koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025, yarın İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Helal Expo 2025 kapılarını açıyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu'nun koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025, yarın İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılışta, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinliğe özel videolu mesajı da kamuoyuyla paylaşılacak. Gıda, kozmetik, finans, tekstil, turizm ve sağlık gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaları, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren Helal Expo, 29 Kasım'a kadar sürecek. Organizasyon, ülke iş forumları ve B2B oturumlarıyla ticari diplomasinin yeni köprülerini kurmayı hedefliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB'deki yüzyılın soygununda İmamoğlu ve ekibi Türk yargısına hesap verecek!
Erken emeklilik için hizmet borçlanması yapanlara vergi avantajı geliyor!
İdefix
CHP’li Başarır’ın lüks aracı suç kaydı olan iş adamında çıktı!
Ara tatilde değişiklik yolda! Bakan Tekin açıkladı
Türkiye'nin güneşine büyük ilgi: 400 milyon dolarlık yeni GES yapılacak! Manisa'da bir ilk
Tedesco Fenerbahçe’de parladı! 10 maçta 2,40 puan ortalamasıyla öne çıktı
Barış müzakerelerine İstanbul önerisi! Başkan Erdoğan Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı
MİT Başkanı Kalın'dan Katar ve Mısır'la kritik Gazze teması! Gündem ateşkeste ikinci aşama
Eksik çok puan yok! Galatasaray - Union SG: 0-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: "Rahatlarını bozmaya devam edeceğiz"
Nadir hastalıkların tedavisi için kritik iş birliği: SMA ilacının yerli üretimi Türkiye’de yapılacak
PKK'dan İmralı sonrası "yeni süreç" mesajı! Karasu'dan CHP'ye "diyet" hatırlatması: 'Kent Uzlaşısı'na vurgu yaptı
Son dakika: Böcek ailesinin ölümünde fosfin gazı bulgusu! Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu
İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye karşıtı ittifak! 27 milyar euroluk silahlanma
Galatasaray'a 50 milyon euroluk dev transfer!
Maduro'ya suikast tehdidi! Trump dansından sonra ABD-Venezuela arasında kriz büyüyor
Emekliye 39.500 TL ilave ödeme geldi! Ocak zammı öncesi 16.881 TL üstü maaşa yüksek promosyon fırsatı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye bir bomba daha: İddianameler ortaya ne söylememi bekliyorlar!
Yeşilçam sürprizi: Kemal Sunal’ın eski rol arkadaşı Fatma Girik’in kardeşi çıktı