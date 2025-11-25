MÜSİAD Vizyoner’25’i duyurdu | 2 Aralık’ta İstanbul’da Türkiye’nin gelecek vizyonu açıklanacak

MÜSİAD, Türkiye'nin ve bölgenin kapsamlı gelecek vizyonu etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Vizyoner' 25'in, 2 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Vizyoner' 25'e ilişkin açıklama yapan MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, "Türkiye'nin üretim kapasitesini, genç insan kaynağını ve teknolojik hamlelerini küresel ekosisteme entegre etmek için stratejik bir yol haritasını Vizyoner'25'te ortaya koyacağız" dedi.

