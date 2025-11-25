Bugün altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu? Düştü mü yükseldi mi?
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcıların radarında. Düğünü, nişanı ve özel günü olanlar da sarı metalde güncel piyasayı yakından takip ediyor. Peki 25 Kasım 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı ve kuyumcu altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? İşte canlı fiyat tablosu...
Giriş Tarihi:
Sarı metal cephesinde son dakika gelişmeleri yatırımcıların yakın takibinde. Birikimini altından yana kullananlar güncel piyasayı yakından izliyor. Peki 25 Kasım 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne? İşte canlı fiyat tablosu...
BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI (25 KASIM 2025)
|Ürün
|Alış
|Satış
|Altın (TL/Gr)
|5.653,45
|5.654,31
|22 Ayar Bilezik
|5.302,07
|5.344,69
|Altın (ONS)
|4.146,05
|4.146,62
|Altın ($/kg)
|132.527,00
|132.547,00
|Altın (Euro/kg)
|152.917,00
|152.940,00
|Cumhuriyet Altını
|37.870,00
|38.140,00
|Yarım Altın
|18.994,00
|19.146,00
|Çeyrek Altın
|9.497,00
|9.573,00
|Reşat Altını
|37.902,47
|38.172,95
|Kulplu Reşat Altını
|37.904,69
|38.175,20
|22 Ayar Altın TL/Gr
|5.299,86
|5.542,89
|18 Ayar Altın TL/Gr
|4.127,02
|4.127,65
|14 Ayar Altın TL/Gr
|3.202,77
|4.306,28
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|91.954,35
|93.424,89
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|186.207,56
|189.841,21
|Gremse Altın
|91.954,35
|94.057,69
|Ata Altın
|37.931,17
|38.888,68
|Tam Altın
|36.781,74
|37.508,02
|Külçe Altın ($)
|134.900,00
|135.000,00
|Has Altın
|5.625,18
|5.626,04
|Hamit Altın
|37.902,47
|38.172,95
CANLI ALTIN FİYATLARI
CANLI DÖVİZ KURU