Bugün altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu? Düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcıların radarında. Düğünü, nişanı ve özel günü olanlar da sarı metalde güncel piyasayı yakından takip ediyor. Peki 25 Kasım 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı ve kuyumcu altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? İşte canlı fiyat tablosu...

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI (25 KASIM 2025)

Ürün Alış Satış
Altın (TL/Gr) 5.653,45 5.654,31
22 Ayar Bilezik 5.302,07 5.344,69
Altın (ONS) 4.146,05 4.146,62
Altın ($/kg) 132.527,00 132.547,00
Altın (Euro/kg) 152.917,00 152.940,00
Cumhuriyet Altını 37.870,00 38.140,00
Yarım Altın 18.994,00 19.146,00
Çeyrek Altın 9.497,00 9.573,00
Reşat Altını 37.902,47 38.172,95
Kulplu Reşat Altını 37.904,69 38.175,20
22 Ayar Altın TL/Gr 5.299,86 5.542,89
18 Ayar Altın TL/Gr 4.127,02 4.127,65
14 Ayar Altın TL/Gr 3.202,77 4.306,28
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 91.954,35 93.424,89
Kapalıçarşı Beşli Altın 186.207,56 189.841,21
Gremse Altın 91.954,35 94.057,69
Ata Altın 37.931,17 38.888,68
Tam Altın 36.781,74 37.508,02
Külçe Altın ($) 134.900,00 135.000,00
Has Altın 5.625,18 5.626,04
Hamit Altın 37.902,47 38.172,95

CANLI ALTIN FİYATLARI

CANLI DÖVİZ KURU

Günün Manşetleri

