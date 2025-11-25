Bakan Yumaklı Meclis’te soruları yanıtladı: “Uygunsuz ürünleri imha ediyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı , dünyada pestisit kullanımının, hektara Japonya'da 10, Hollanda'da 7, İtalya'da 4,2, Türkiye'de 2,4 kilogram olduğunu belirterek, "Hem pestisit kalıntısının çıkmaması hem de tavsiye dışı kullanımın olmaması için mümkün olduğu kadar risk bazlı ve istatistiksel metotlarla pestisit denetimlerini yürütüyoruz. Uygunsuz ürünleri imha ediyoruz." dedi.Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin eleştirilerini ve sorularını yanıtladı.

İbrahim Yumaklı (AA)

"ÇİFTÇİ SAYISI 2 MİLYON 363 BİN 734 KİŞİYE YÜKSELDİ"

"Üreticiye verilen desteklerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1'inden daha az olmasına" ilişkin eleştirileri yanıtlayan Yumaklı, bunun sadece üreticilere doğrudan verilen desteklerle sınırlı olmadığını söyledi. Yumaklı, tarım sektörü için yatırım ödenekleri, kredi sübvansiyonları, müdahale alımları ve ihracat desteklerinin de üreticiler için verilen destekler arasında yer aldığının altını çizerek, "Toplam itibarıyla GSYH'nin yüzde 1,14'üne denk geliyor, 888 milyar lira." ifadesini kullandı.

Çiftçi sayısı ve ekili alanlarla ilgili soruya yanıt veren Yumaklı, "Çiftçi sayısı, 2021'de 2 milyon 173 bin 9 kişiydi, 2025 itibarıyla 2 milyon 363 bin 734 kişiye yükseldi. Alan, 2021'de 151 milyon 642 bin 705 dekardı, 2025'te 170 milyon 126 bin 627 dekar oldu." ifadelerini kullandı.