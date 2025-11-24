Türkiye’nin makine ihracatı rekor kırdı! İlk 10 ayda 23,6 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin makine ihracatı ilk 10 ayda 23.6 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Son 5 yıldır çabaladığı düşük donanımlı makineler üretme ya da kıt kaynakla üretim yapma teşebbüsünde istediğini elde edemeyen AB, giderek sıkışmakta olduğu ileri teknolojili makineler evreninde Türkiye'nin kabiliyetleri ile nefes alabilecektir" dedi.

