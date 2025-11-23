İmar kazancında devrim: Keyfi değişikliklere son!
İMAR planı değişiklikleriyle taşınmazların değer kazanması durumunda ortaya çıkan kazancın yüzde 90’ının kamuya aktarılmasını öngören yönetmelik yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, şehirlerin plansız büyümesinin ve keyfi imar değişikliklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
