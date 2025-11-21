Promosyonda 2026 hareketliliği: Bankalar tutarları artırmaya hazırlanıyor
Emekli promosyonundaki hareketlilik yeni yılda da sürecek. Hem Ocak’taki maaş zamları hem de Nisan’dan itibaren 2 milyona yakın kişinin taahhüdünün dolacak olması promosyonda rekabeti büyütecek...
Emekliler, dul ve yetimler için ek gelir olan promosyonda bankaların yarışı hız kazandı. Promosyon kampanyalarında emeklilere sunulan avantaj 39 bin 500 liraya kadar çıktı. Hal böyle olunca da emekliler en çok "Daha da artar mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
YENİ MAAŞA YENİ ÖDEME
Promosyonda yeni yılda yeni bir yükseliş ivmesi bekleniyor. Bunun birkaç nedeni bulunuyor. İlki, ocak ayında maaşların artacak olması. Yeni yılın ilk ayında maaşların enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 12.28-13.99, memur emeklilerinde 18.7-20.5 aralığında artması bekleniyor. Bankalar bu artışlar nedeniyle promosyon kampanyalarını gözden geçirecek. Ayrıca Ocak zammı ile pek çok emekli, dul ve yetime bir üst maaş diliminin banka promosyonundan yararlanma yolu açılacak. Yani Ocak zammı ile maaşı 10 bin, 15 bin ve 20 bin lirayı aşanların promosyon kazancı büyüyecek.
EYT'Lİ YARIŞI
Yeni yılda ayrıca 2 milyona yakın emeklinin banka promosyonunda 3 yıllık taahhüt süresi dolacak. EYT yasasıyla ilk emekli aylıkları Nisan 2023'te bağlanmıştı. Dolayısıyla bu düzenlemeyle emekli olup promosyon alanlar için yeni promosyon süresi Nisan 2026 itibarıyla başlayacak. Bu da promosyonda hareketlenme getirecek.
GÖZLER SGK'DA
Tüm bu gelişmelerin promosyonu daha da yukarıya taşıyacağı düşünülüyor. Hatta SGK'nın bankalarla yeni protokol imzalayacağı beklentileri bulunuyor. Halen promosyonda birinci ve ikinci maaş dilimi kapsamında hiç emekli kalmadı. Hatta ilk üç maaş diliminde hiçbir memur emeklisi bulunmuyor. Üstelik yakında maaşlar daha da artacak. SGK ile bir protokol imzalanırsa hem maaş dilimleri hem de ödenecek taban promosyon güncellenmiş olacak. Hatta bazı bankalar rekabetle tutarı daha da yukarıya taşıyacak.
HANGİ BANKA NE VERİYOR?
AKBANK:
15.000 TL'ye varan promosyon ve 15.000 TL'ye varan ek ödül.
DENİZBANK:
12.000 TL'ye varan promosyon ve 15.000 TL'ye varan ek ödül.
GARANTİ BBVA:
15.000 TL'ye varan promosyon ve 10.000 TL'ye varan bonus.
HALKBANK:
12.000 TL'ye varan promosyon, faizsiz 30.000 TL kredi, kartla harcamaya 12.000 TL'ye varan indirim ve yeni fatura talimatına 3.500 TL'ye varan puan.
ING:
15.000 TL'ye varan promosyon ve 13.000 TL'ye varan ek ödül.
İŞ BANKASI:
15.000 TL'ye varan promosyon ve 9.000 TL'ye varan ek ödül.
KUVEYT TÜRK:
24.000 TL'ye varan promosyon ve 3.500 TL'ye varan altın puan.
ŞEKERBANK:
12.000 TL'ye varan promosyon ve 15.500 TL ek ödül.
QNB:
20.000 TL'ye varan promosyon, 8.000 TL ek ödül ve kartla harcamaya 3.000 TL iade.
TÜRKİYE FİNANS:
27.000 TL'ye varan promosyon ve ek ödül; emekli yakınını getirenlere toplamda 2.500 TL.
VAKIFBANK:
12.000 TL'ye varan promosyon, kartla harcamaya toplam 12.000 TL nakit ödeme ve 6.000 TL ekstre indirimi.
VAKIF KATILIM:
12.000 TL'ye varan promosyon; 40.000 TL ve üzeri aylığa 18.500 TL.
YAPI KREDİ:
15.000 TL'ye varan promosyon ve 15.000 TL'ye varan ek ödül.