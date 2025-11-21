Promosyonda 2026 hareketliliği: Bankalar tutarları artırmaya hazırlanıyor

AA



GÖZLER SGK'DA

Tüm bu gelişmelerin promosyonu daha da yukarıya taşıyacağı düşünülüyor. Hatta SGK'nın bankalarla yeni protokol imzalayacağı beklentileri bulunuyor. Halen promosyonda birinci ve ikinci maaş dilimi kapsamında hiç emekli kalmadı. Hatta ilk üç maaş diliminde hiçbir memur emeklisi bulunmuyor. Üstelik yakında maaşlar daha da artacak. SGK ile bir protokol imzalanırsa hem maaş dilimleri hem de ödenecek taban promosyon güncellenmiş olacak. Hatta bazı bankalar rekabetle tutarı daha da yukarıya taşıyacak.