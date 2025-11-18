TÜİK duyurdu: İşte 2025 yılı 3'üncü çeyrek işsizlik oranı

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişi olarak tespit edildi.

İşsizlik oranı, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azaldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2025 (TÜİK)

CİNSİYETE GÖRE İŞSİZLİK ORANI

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,2 olarak öngörüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

TÜİK geçmişe dönük bazı çeyreklik işsizlik verilerinde revizyona da gitti.

Buna göre çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2022 2023 2024 2025 1. Çeyrek 11 9,9 8,8 8,2 2. Çeyrek 10,6 9,6 8,7 8,5 3. Çeyrek 10 9,2 8,7 8,5 4. Çeyrek 10,3 8,8 8,6

Grafik: TÜİK

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2025 (TÜİK)