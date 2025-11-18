TÜİK duyurdu: İşte 2025 yılı 3'üncü çeyrek işsizlik oranı

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı 3'üncü çeyrek iş gücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz-eylül döneminini kapsayan 2025 yılı 3'üncü çeyrek iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişi olarak tespit edildi.

İŞSİZLİK ORANI DEĞİŞMEDİ
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azaldı.

CİNSİYETE GÖRE İŞSİZLİK ORANI
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,2 olarak öngörüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

TÜİK geçmişe dönük bazı çeyreklik işsizlik verilerinde revizyona da gitti.

Buna göre çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2022 2023 2024 2025
1. Çeyrek 11 9,9 8,8 8,2
2. Çeyrek 10,6 9,6 8,7 8,5
3. Çeyrek 10 9,2 8,7 8,5
4. Çeyrek 10,3 8,8 8,6

