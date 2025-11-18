PODCAST CANLI YAYIN

Konya’da 1 milyar liralık üretim yatırımı

Konya’da 10 bin kişiye istihdam sağlayan tesislerde, gıda takviyesi ürünleri ve ayçiçeği yağı üretimi için 1 milyar liralık yatırım yapıldı. Ürünlerin uluslararası arenada markalaşması hedefleniyor.

Mayıs ayında 3 milyar lira yatırımla Helvacızade Grubu'nu satın alan Bacacı Yatırım Holding, ayçiçeği yağına ve gıda takviyesi ürünlerine 1 milyar lira yatırım yaptı. Satın alma sürecinin ardından yeniden yapılanma programı başlatan holding, 6 aylık sürede Zade Vital tesislerinde yüzde 45, Zade Yağları tesislerinde ise yüzde 240 oranında üretim artışı sağlarken, istihdam oranının da yüzde 20 artırıldığını duyurdu.

HEDEF İLK 10'A GİRMEK
Yeni yatırıma ilişkin konuşan Bacacı Yatırım Holding Finans İcra Kurulu Üyesi Cem Cansu, "Bugün 30 ülkeye ihracat yapan yağ tesisimizde kapasite110 bin ton civarında. Bu süreçte yaklaşık 20 bin ton üretim gerçekleşti, yıl sonu hedefimiz ise 30 bin tonu geçmek. Gelecek yıl 100 bin ton satış yapmayı hedefliyoruz. Gıda takviyesi tarafında ise 2026'da üretimi yüzde 100 artırarak ilk 10 oyuncu arasına girmeyi hedefliyoruz" dedi.

YIL SONUNDA YÜZDE 73 BÜYÜME
Bu yıl üretime dayalı perakende sektöründeki yatırımlarını sürdürerek buradaki kaslarını güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Cansu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "2025 yılının ilk yarısını başarılı kapattık, yüzde 48 oranında bir büyüme kaydettik. 2025 yılı sonunda yüzde 73 oranında büyüme gerçekleştirmiş olmayı hedefliyoruz. 2025 yılı sonunda ciro hedefimiz ise 1 milyar dolar."

GÖZLER AFRİKA PAZARINDA
Hedeflerinin gıda takviyesinde ve ayçiçeği yağında uluslararası birer marka haline getirmek olduğunu anlatan Cem Cansu, özellikle Afrika pazarına yöneldiklerini dile getirdi. 10 bin kişiye istihdam sağladıklarını vurgulayan Cansu, "Önümüzdeki iki yıl içinde, küresel ölçekte markalaşmış, üretim ve ihracat gücü artmış bir Bacacı Yatırım Holding görüyoruz. İlgilendiğimiz sektörler ise gıda, sağlık ve kimya" dedi.

