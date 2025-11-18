Konya’da 1 milyar liralık üretim yatırımı

Mayıs ayında 3 milyar lira yatırımla Helvacızade Grubu'nu satın alan Bacacı Yatırım Holding, ayçiçeği yağına ve gıda takviyesi ürünlerine 1 milyar lira yatırım yaptı. Satın alma sürecinin ardından yeniden yapılanma programı başlatan holding, 6 aylık sürede Zade Vital tesislerinde yüzde 45, Zade Yağları tesislerinde ise yüzde 240 oranında üretim artışı sağlarken, istihdam oranının da yüzde 20 artırıldığını duyurdu.

HEDEF İLK 10'A GİRMEK

Yeni yatırıma ilişkin konuşan Bacacı Yatırım Holding Finans İcra Kurulu Üyesi Cem Cansu, "Bugün 30 ülkeye ihracat yapan yağ tesisimizde kapasite110 bin ton civarında. Bu süreçte yaklaşık 20 bin ton üretim gerçekleşti, yıl sonu hedefimiz ise 30 bin tonu geçmek. Gelecek yıl 100 bin ton satış yapmayı hedefliyoruz. Gıda takviyesi tarafında ise 2026'da üretimi yüzde 100 artırarak ilk 10 oyuncu arasına girmeyi hedefliyoruz" dedi.