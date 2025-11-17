Pasifik Holding (PAHOL) Halka Arzı Sonucu! İşte Lot Dağıtımı ve Büyüklük

Borsa İstanbul'un yeni gözdesi PAHOL koduyla işlem görmeye hazırlanan hisseler için, bireysel yatırımcılardan kurumsal fonlara kadar uzanan geniş bir kitle talepte bulundu. Peki, bu dev halka arzda bireysel yatırımcıya tam olarak kaç lot düştü?
Pasifik Holding (PAHOL) Halka Arz Sonuçları Açıklandı: Bireysele Kaç Lot Dağıtıldı?
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayıyla 12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplayan Pasifik Holding'in halka arz sonuçları, şirketin Borsa İstanbul macerasına hızlı bir başlangıç yaptığının sinyalini verdi.
Halka arza katılım, özellikle bireysel yatırımcılar cephesinde rekor seviyelere ulaştı.
|Detay
|Veri
|Talep Toplama Tarihleri
|12-13-14 Kasım 2025
|Halka Arz Fiyatı
|1,50 TL
|Toplam Halka Arz Büyüklüğü
|6 Milyar TL
|Halka Açıklık Oranı
|%20
|Dağıtılan Toplam Lot Miktarı
|4 Milyar Adet Lot
|Bireysel Yatırımcı Katılım Sayısı
|649.369 kişi
|Bireysel Yatırımcıya Maksimum Dağıtım
|2.464 Lot
|Maksimum Pay Değeri (TL)
|3.696 TL
PAHOL Halka Arz Kaç Lot Verdi?
Verilere göre, Pasifik Holding halka arzına katılan bireysel yatırımcı başına en fazla 2.464 adet lot dağıtımı gerçekleşti. 1,50 TL'lik halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında, bu payın toplam değeri 3.696 TL'ye karşılık geldi.
Bu yüksek katılım sayısı, son dönemde Borsa İstanbul'daki halka arz furyasının ve yatırımcıların Holding'in stratejik sektörlerdeki gücüne duyduğu güvenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.