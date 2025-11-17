PODCAST CANLI YAYIN

Pasifik Holding (PAHOL) Halka Arzı Sonucu! İşte Lot Dağıtımı ve Büyüklük

Türkiye iş ve yatırım dünyasının son dönemdeki en çok konuşulan olaylarından biri olan Pasifik Holding (PAHOL) halka arzı sonuçlandı.

Borsa İstanbul'un yeni gözdesi PAHOL koduyla işlem görmeye hazırlanan hisseler için, bireysel yatırımcılardan kurumsal fonlara kadar uzanan geniş bir kitle talepte bulundu. Peki, bu dev halka arzda bireysel yatırımcıya tam olarak kaç lot düştü?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayıyla 12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplayan Pasifik Holding'in halka arz sonuçları, şirketin Borsa İstanbul macerasına hızlı bir başlangıç yaptığının sinyalini verdi.

Halka arza katılım, özellikle bireysel yatırımcılar cephesinde rekor seviyelere ulaştı.

Detay Veri
Talep Toplama Tarihleri 12-13-14 Kasım 2025
Halka Arz Fiyatı 1,50 TL
Toplam Halka Arz Büyüklüğü 6 Milyar TL
Halka Açıklık Oranı %20
Dağıtılan Toplam Lot Miktarı 4 Milyar Adet Lot
Bireysel Yatırımcı Katılım Sayısı 649.369 kişi
Bireysel Yatırımcıya Maksimum Dağıtım 2.464 Lot
Maksimum Pay Değeri (TL) 3.696 TL

PAHOL Halka Arz Kaç Lot Verdi?

Verilere göre, Pasifik Holding halka arzına katılan bireysel yatırımcı başına en fazla 2.464 adet lot dağıtımı gerçekleşti. 1,50 TL'lik halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında, bu payın toplam değeri 3.696 TL'ye karşılık geldi.

Bu yüksek katılım sayısı, son dönemde Borsa İstanbul'daki halka arz furyasının ve yatırımcıların Holding'in stratejik sektörlerdeki gücüne duyduğu güvenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

PASİFİK HOLDİNG'İN HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ VE DEV ORTAKLIK YAPISI

Pasifik Holding'in halka arz büyüklüğü 6 milyar TL olarak gerçekleşirken, toplamda 4 milyar adet lot dağıtıldı. Bu lotların dağılımı ise, sermaye artışı ve ortak satışı olarak iki ana başlıkta toplandı:

  • Sermaye Artışı: 2 Milyar Lot

  • Ortak Satışı: 2 Milyar Lot

  • Toplam Lot: 4 Milyar Lot

Bu yapı, şirkete yeni yatırımlar için ciddi bir fon sağlarken, mevcut ortakların da likidite elde etmesine olanak tanıdı.

PASİFİK HOLDİNG'İN KİMLERE AİT OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Holding'in sermaye yapısı, sektördeki güçlü isimlerin varlığını gözler önüne seriyor. Pasifik Holding sermayesinin %33,34'ü Fatih Erdoğan'a, %33,33'ü Abdulkerim Fırat'a ve geri kalan %33,33'ü ise Mehmet Erdoğan'a ait bulunuyor. Bu eşit dağılıma yakın güçlü ortaklık yapısı, şirketin yönetiminde istikrar sinyalleri veriyor.

🚀 Pasifik Holding Ne İş Yapar? Hangi Sektörlerde Faaliyet Gösteriyor?

Pasifik Holding, tek bir alana sıkışıp kalmayan, çok yönlü ve stratejik bir yatırım portföyüne sahip olmasıyla biliniyor. Temel faaliyet alanları şunlardır:

  1. Gayrimenkul Yatırımları (Next Level): Holding, özellikle "Next Level" markası altında gerçekleştirdiği lüks ve nitelikli gayrimenkul projeleriyle sektörde öne çıkıyor. (Borsada işlem gören şirketi: Pasifik GYO / PSGYO)

  2. Lojistik: Türkiye'nin tek uluslararası demiryolu lojistiği şirketi ile Avrupa ve Asya arasındaki ticaret köprüsünde kritik bir rol oynuyor. (Borsada işlem gören şirketi: Pasifik Eurasia / PASEU)

  3. Teknoloji: Yerli ve milli teknoloji hamlesine destek veren, Türkiye'nin ilk ve tek insansız helikopterini üreten teknoloji şirketini bünyesinde barındırıyor. (Borsada işlem gören şirketi: Pasifik Teknoloji / PATEK)

  4. Enerji ve Maden: Holding, enerji ve maden sektörlerindeki yatırımlarıyla da Türkiye'nin kaynak çeşitliliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

  5. Diğer: Gıda ve içecek sektöründe de Orçay (ORCAY) gibi köklü bir şirkete sahip.

Önemli Not: Pasifik Holding'in kendi iştirakleri arasında dört ayrı borsaya açık şirketi (ORCAY, PSGYO, PASEU, PATEK) bulunması, Holding'in Borsa İstanbul'daki etki alanının ne kadar geniş olduğunu kanıtlıyor. Toplamda 5 ana sektörde ve 55 şirketten oluşan bu dev yapı, yatırımcılar için uzun vadeli potansiyel barındırıyor.

