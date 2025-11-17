Pasifik Holding (PAHOL) Halka Arzı Sonucu! İşte Lot Dağıtımı ve Büyüklük

PASİFİK HOLDİNG'İN HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ VE DEV ORTAKLIK YAPISI

Pasifik Holding'in halka arz büyüklüğü 6 milyar TL olarak gerçekleşirken, toplamda 4 milyar adet lot dağıtıldı. Bu lotların dağılımı ise, sermaye artışı ve ortak satışı olarak iki ana başlıkta toplandı:

Sermaye Artışı: 2 Milyar Lot

Ortak Satışı: 2 Milyar Lot

Toplam Lot: 4 Milyar Lot

Bu yapı, şirkete yeni yatırımlar için ciddi bir fon sağlarken, mevcut ortakların da likidite elde etmesine olanak tanıdı.