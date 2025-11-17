Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi 17-30 Kasım 2025 aktüel kataloğu: 50'den fazla üründe fiyatlar düştü

Tarım Kredi 17-30 Kasım 2025 aktüel kataloğu: 50'den fazla üründe fiyatlar düştü

Tarım Kredi Kooperatif Market, kasım ayının ikinci haftasına özel indirim kataloğunu duyurdu. 11-17 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada özellikle temel gıda ve mutfak ürünlerinde dikkate değer fiyatlar raflara yansıdı. Vatandaşlar hem gündelik ihtiyaçlarına hem de ev ekonomisine uygun seçeneklere kolayca ulaşabilecek.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 14:17
Tarım Kredi 17-30 Kasım 2025 aktüel kataloğu: 50’den fazla üründe fiyatlar düştü

Kampanyanın en çok ilgi gören kalemleri arasında zeytinyağı, pirinç ve beyaz et bulunuyor. Peki hangi ürünler indirime girdi? İşte yeni fiyat listesi.

Tarım Kredi 17-30 Kasım 2025 aktüel kataloğu: 50’den fazla üründe fiyatlar düştü

TARIM KREDİ 17-30 KASIM KATALOĞU

Tereyağı, 1000 G: 449,00 TL

Donuk Pirzola, KG / Donuk Kanat, KG: 145,90 TL

Donuk Kanat, KG: 185,00 TL

Doğal Kuru Sele Siyah Zeytin, 400 G: 129,00 TL

Donuk Tekirdağ Köfte, 330 G: 249,00 TL

Sebzeli Nohut Köftesi, 450 G: 59,90 TL

Üzüm Pekmezi, 600 G: 124,50 TL

Tahinin, 600 G: 134,50 TL

Çilek Reçeli, 1500 G: 209,90 TL

Tarım Kredi 17-30 Kasım 2025 aktüel kataloğu: 50’den fazla üründe fiyatlar düştü

Özbek Mantı, 400 G: 119,90 TL

Bezelye, 450 G: 49,90 TL

Haşlanmış, Nohut Kuru Fasulye, 800 G: 49,90 TL

Sirke Çeşitleri (Elma, Üzüm, Siyah Havuç, Nar), 250 ML: 54,50 TL

%100 Nar Ekşisi, 250 ML: 129,90 TL

Asi Künefe Katmer, 150 G: 54,90 TL

Üzüm Sirkeli Salamura, 1000 G: 49,90 TL

Vanilya Aromalı Kremalı Gofrete, 400 G: 49,90 TL

Tutku Tart, 450 G: 19,90 TL

Dubaco, 195 G: 99,00 TL

Kakao Lu Çikolata Cookie, 180 G: 76,90 TL

Tuzlu Erik Maden Suyu (6'lı, 200 ML): 59,50 TL

Halley, Karadut Dolgulu, 236 G: 63,90 TL

Şerbetli Üzüm, 1 L: 24,90 TL

Bebek Bezi Çeşitleri (XL 64'lü, Junior 60'lı, Maxi 104'lü): 289,90 TL

Bitkisel Bulaşık Deterjanı, 750 ML: 69,90 TL

Bitkisel Konsantre Yumuşatıcı, 1500 ML: 99,00 TL

Baby Bitkisel Sıvı Çamaşır Deterjanı, 1500 ML: 139,00 TL

Şampuan Çeşitleri (Güçlü ve Parlak, Anında Onarıcı), 500 ML: 109,90 TL

Toz Konsantre Çamaşır Deterjanı: 128,00 TL

Losyon Bulaşık Deterjanı, 1440 ML: 79,00 TL

Saç Boyası Demi-Kit Natürel Çeşitleri: 108,90 TL

Tarım Kredi 17-30 Kasım 2025 aktüel kataloğu: 50’den fazla üründe fiyatlar düştü

Peynir çeşitleri: 89,90 TL ve 99 TL

Tarım Kredi 17-30 Kasım 2025 aktüel kataloğu: 50’den fazla üründe fiyatlar düştü

Süzme çiçek bal: 272,50 TL

Tahin: 104,50 TL