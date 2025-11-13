Eylül’de cari fazla 6.8 milyar dolar: Doğrudan yatırım son 10 yılın rekorunda!

Türkiye'nin cari işlemler hesabı Eylül'de 1.1 milyar dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 6.8 milyar dolar fazla verdi. Yıllıklandırılmış verilere göre de Eylül'de cari açık 20.1 milyar dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yüzde 1.3 ile yatay seyretmesini beklediklerini söyedi. Şimşek, "Doğrudan yatırımlar, yılın 9 ayı itibarıyla 11.4 milyar dolar ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı" dedi.

