Bakan Işıkhan müjdeyi duyurdu! Bağ-Kur primleri düşüyor: Üretime ve nitelikli iş gücüne dev destek!

SGK'ya en çok borcu olan 10 belediyenin 8’inin CHP’li olduğunu açıklayan Bakan Işıkhan, Ağustos itibarıyla belediyelerin toplam borcunun 234.2 milyar TL olduğunu söyledi.

Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, önemli mesajlar verdi:

Bağ-Kur'luların prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi, bizim Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ifade ettiğimiz bir sözdü. Sözler yerine getirilecektir.

ÜRETİME DESTEK

Özellikle imalat sanayisini koruyup büyütmek için çeşitli önlemler alıyoruz. Bu yıl tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde uygulanan teşviki esas alan yeni destek modelinin 2026'da da uygulanmasına yönelik kanun teklifimizi Meclis'e sunduk. Burada hedef grup içerisinde emek yoğun üretim yapan KOBİ'lerimizi ve büyük ölçekli işletmelerimizi desteklemeyi hedefliyoruz. Bu amaçla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan da yaklaşık 48 milyar lira kaynak ayırdık.

Aktif iş gücü piyasası programlarıyla iş gücü piyasasından ve işverenlerden gelen talepler doğrultusunda, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. 2002'den bugüne aktif iş gücü programlarımızdan 4.9 milyon vatandaşımızı yararlandırdık. Bunun 1.9 milyonu mesleki eğitim kurslarına, 2.6 milyonu da işbaşı eğitim programlarına katılmıştır. 2016'dan itibaren bilişim sektöründe 77 bin 904 kişiyi geleceğin mesleklerinde işbaşı eğitim programlarından, 2018'den bugüne kadar da 11 bin 729 kişiyi faydalandırdık.

YAŞ SINIRI KALKABİLİR

2000'li yıllarda bedeli ödenen ilaç sayısı 3 bin 986'ydı. 31 Ekim 2025 itibarıyla 8 bin 306 adet yurt içi, 409 adet yurt dışı olmak üzere toplam 8 bin 715 ilaç geri ödeme kapsamına alınmıştır.

"(Cilt altı glikoz izlem cihazının 18 yaş üstündeki hastalar için de geri ödeme kapsamına alınması) Bu konuda yaş sınırını kaldırmaya gayret edeceğiz.

