"81 ile aynı samimiyetle!" Bakan Kacır Hakkari'de konuştu: "221 milyon TL'lik 8 proje hayata geçirildi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hakkari'de katıldığı toplu açılış ve protokol imza töreninde önemli mesajlar verdi. Toplam yatırım tutarı 221 milyon TL olan 8 proje hayata geçirildi, 19,6 milyon TL tutarındaki 2 yeni proje için de protokoller imzalandı. Kacır konuşmasında, Türkiye'nin son 23 yılda hayal dahi edilemeyecek hizmetlere kavuştuğunu vurgulayarak, "Hiçbir ayrım gözetmeden 81 ilimize aynı samimiyetle hizmet ettik. Hakkari de bu kalkınma yolculuğunun önemli bir parçasıdır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hakkari'de Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) destekli projelerin toplu açılış ve protokol imza törenine katıldı.

221 MİLYON TL'LİK 8 PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ, 19,6 MİLYON TL'LİK 2 YENİ PROJENİN PROTOKOLÜ İMZALANDI

Toplam yatırım tutarı 221 milyon TL olan 8 proje hayata geçirilirken, 19,6 milyon lira tutarındaki 2 yeni projenin protokolleri de imzalandı. Bakan Mehmet Fatih Kacır, Hakkari Valiliği ziyaretinde Vali Ali Çelik, il protokolü, iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Kacır, "Eşsiz doğası, kadim kültürü ve gönlü zengin insanıyla gönlümüzde her zaman müstesna bir yere sahip Hakkari'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

Bakan Kacır, konuşmasında toplam yatırım tutarı 221 milyon TL olan 8 projeyi Hakkari'ye kazandırdıklarını belirterek, "Ziyaretimiz vesilesiyle 19,6 milyon lira büyüklüğündeki 2 projenin de protokollerini imzalıyoruz. Bu eserlerin Hakkari'ye ve Hakkarili kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

KACIR: HİÇBİR AYRIM GÖZETMEDEN 81 İLİMİZE AYNI SAMİMİYETLE HİZMET ETTİK

Kacır, Türkiye'nin son 23 yılda hayal dahi edilemeyecek hizmetlere kavuştuğunu vurgulayarak, "Hiçbir ayrım gözetmeden 81 ilimize aynı samimiyetle hizmet ettik. Hakkari de bu kalkınma yolculuğunun önemli bir parçasıdır" dedi.

Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi'nin 145 hektarlık alanda kurulduğunu belirten Kacır, bu bölgenin tam kapasiteye ulaştığında 4 bin 600 kişiye istihdam sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, Şemdinli Sanayi Sitesinin tamamlandığını, Yüksekova Sanayi Sitesi'ne 100 işyerlik genişleme alanı kazandırılacağını duyurdu.

HAKKARİ'DEKİ KOBİLERE SON 23 YILDA 717 MİLYON TL DESTEK VERİLDİ

Bakan Kacır, Hakkari'deki KOBİ'lere son 23 yılda KOSGEB aracılığıyla 717 milyon TL destek verildiğini söyledi. "112 yatırım teşvik belgesiyle 11 milyar TL'lik yatırımın ve 2 bin 733 istihdamın önünü açtık" diyen Kacır, yeni teşvik sistemiyle Hakkari'de yapılacak yatırımlarda SGK işveren payının 12 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacağını, OSB'lerde bu sürenin 14 yıla çıkacağını kaydetti.

Bakan Kacır, Mergabütan Kayak Merkezi'ne 120 yataklı otel, 4 oturaklı telesiyej ve kayak evi kazandırıldığını belirtti. Merkezin geçen yıl 150 bin ziyaretçiyi ağırladığını söyleyen Kacır, bu yıl ziyaretçi sayısında yeni rekor hedeflediklerini dile getirdi. Ayrıca, Derecik'te 99 sera kurulduğunu ve üreticilere eğitim verildiğini aktaran Kacır, "Hakkari'de tarım ve hayvancılığı güçlendiren 2 yeni proje için imzaları attık" dedi.

Bakan Kacır, Hakkari'nin madencilik sektöründe öncelikli il ilan edildiğini hatırlatarak, "Çinko ve kurşun zenginliğini sanayiye kazandıracağız. Deneyap Teknoloji Atölyemizde gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz" açıklamasında bulundu. Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Terörsüz Türkiye vizyonu, sadece güvenlik değil, kardeşlik ve refah projesidir" ifadelerini kullandı.

"81 ŞEHRİMİZİN KALKINMASI İÇİN TÜM GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"

Kalıcı huzur ortamının bölgede yatırımları artırdığını belirten Kacır, "81 şehrimizin kalkınması için sadece elimizi değil, tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz" dedi.

Program kapsamında, DAP ve DAKA destekli projelerin toplu açılışı ve protokol imzaları gerçekleştirildi. Bakan Kacır, açılış töreninin ardından esnaf ziyaretleri yaptı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Şırnak programı için Hakkari'den ayrılacak.

