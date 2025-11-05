Avukatlığa dev zam! Dilekçe 6 bin lira, dava ücreti 65 bine çıktı

Türkiye Barolar Birliği'nce hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi yürürlüğe girdi. Buna göre, avukatlara bürolarında sözlü danışmanın ilk saatinin ücreti 4 bin lira olacak, takip eden her saat için ücret bin 800 lira artacak. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 6 bin, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 8 bin, tüzük, yönetmelik, vasiyetname gibi belgelerin hazırlanmasında ise 32 bin lira avukatlık ücreti alınacak. Sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 30 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 45 bin, ağır cezadaki davalar için de 65 bin lira verilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN