Savunma sanayiinde tarihi seviye! SSB Başkanı Haluk Görgün detayları açıkladı

Türk savunma sanayiinde yeni bir rekor kırıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından detayları paylaştı.

Savunma sanayiinde tarihi seviye! SSB Başkanı Haluk Görgün detayları açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savunma ve havacılık sanayisinin 2025 yılı Ekim ayında 708 milyon dolarlık ihracata imza attığını duyurdu. Görgün, bu rakamın sektörün küresel ölçekteki gücünü ve rekabet kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

"SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE'NİN GENEL İHRACATINDAKİ PAYI YÜZDE 3,5'E ÇIKTI"

Yılın 10 ayında hizmet ihracatı hariç toplam ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 6,7 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Görgün, "Bu artışla birlikte savunma ve havacılık sektörümüzün Türkiye'nin genel ihracatındaki payı yüzde 3,5'e yükselmiştir. Sektörümüzdeki bu kalıcı ihracat başarısı, dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz savunma sanayisi işbirliği faaliyetlerinin meyvesidir. Bu çalışmalara aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Katma değerli, yüksek teknolojili ürünlerle globalde daha güçlü bir Türkiye için çalışan başkanlık personelimize, şirketlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

