Alışveriş için efsane Kasım bekleniyor! Daha ucuzunu bulana farkı iade...

Hepsiburada'nın saha araştırmasına göre, alışveriş tutkunları Kasım ayı için sıraya girmiş durumda. Tüketicilerin yüzde 90'ı uygun fiyatlı alışveriş için Kasım indirimlerini bekliyor. Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, 50 milyondan fazla ürünün sipariş edilmesini, 600 milyondan fazla ziyaretin gerçekleşmesini, hane bütçelerine de 10 milyar liralık tasarrufun yansımasını beklediklerini açıkladı. Tüketiciler için ödeme seçeneklerinin bütçesine uygun olması da ayırt edici noktalardan biri. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, Efsane Kasım'ın 10. yılına özel ürünlerde peşin fiyatına 10 taksit yapıldığını haber verdi. Özgün ayrıca, müşterilerin Hepsiburada satıcılı ve kampanyalı bir ürünün farklı bir pazaryerinde daha uygun fiyata satıldığını belgelemeleri durumunda aradaki fiyat farkının Hepsipara veya nakit olarak iade alabileceklerinin de müjdesini verdi