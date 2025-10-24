Ticaret Bakanlığı Gizemli Kutu satışları ve tanıtımlara karşı sektör temsilcilerini uyardı

Ticaret Bakanlığı, son dönemde bazı platformlar üzerinden sunulan ve içeriği belirsiz ürünlerden oluşan "gizemli kutu" adı altında yapılan tanıtım ve satışlar için sektör temsilcilerini uyardı. Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, sektör temsilcilerine konuya ilişkin yazı gönderdi.

Yazıda, gizemli kutu tanıtımı ve satışına ilişkin sorunlara dikkati çekilerek, e-ticaret firmalarının bilgilendirilmesi istendi. Söz konusu satışların haksız ticari uygulama niteliğinde olduğuna ve tüketicilerin ekonomik davranış biçimlerini bozabileceğine dikkat çekildi. Reklam Kurulu ayrıca, Ağustos ayında gerçekleştirdiği toplantıda söz konusu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanmasına karar vermişti.