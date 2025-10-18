Ocak zammı şekilleniyor! Memur ve emekliye %19, SSK ve BAĞ-KUR'lulara %13 artış sinyali...

Milyonların merakla beklediği Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını gösterecek 6 aylık TÜFE verisine ilişkin ipuçları birbiri ardına geliyor.
Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7.5 çıkmış, kalan 3 veri beklenmeye başlanmıştı. Şimdi de Merkez Bankası, Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.
Ekonomistlerle yapılan ankette 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 31.77 olarak tahmin edildi. Anketteki tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.94 çıkacak.