Ocak zammı şekilleniyor! Memur ve emekliye %19, SSK ve BAĞ-KUR'lulara %13 artış sinyali...

Milyonların merakla beklediği Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını gösterecek 6 aylık TÜFE verisine ilişkin ipuçları birbiri ardına geliyor.



Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7.5 çıkmış, kalan 3 veri beklenmeye başlanmıştı. Şimdi de Merkez Bankası, Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.



Ekonomistlerle yapılan ankette 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 31.77 olarak tahmin edildi. Anketteki tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.94 çıkacak.



ENFLASYON FARKI % 7.56


Ocak'ta bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı buna göre yüzde 12.94'ü bulacak. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11 olarak belirlenen zam oranına eklenecek enflasyon farkı bu tahmine göre yüzde 7.56'ya ulaşacak. Yüzde 11'lik Ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 19.39'a çıkacak.




MEMURUNKİ 6.4 PUAN YÜKSEK
Kesin zam oranı Ocak ayının başında belli olacak. Zam oranının netleşmesinin ardından taban aylık artışı, refah payı gibi talepler de karara bağlanacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklileri arasında 6.45 puanı bulan bir zam farkı olacağı hesaplanıyor. Bu nedenle SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin refah payı verilmesi beklentileri bulunuyor.



Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da yükseltilmesi bekleniyor.



EMEKLİYE EN AZ 19 BİN 65 TL
Burada 6 aylık enflasyon artışı formülü en kuvvetli seçenek olarak görülüyor. Taban aylık artışı yapılır ve anketteki gibi yüzde 12.94 artış yansıtılırsa, emeklilerde en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 19 bin 65 liraya yükselecek.

