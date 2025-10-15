Nefes Kredisi'nde yeni dönem: 2 Ekim itibarıyla başlıyor!

(KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, ilk haftadan yeni dönem Nefes Kredisi'ne alınan başvurunun yüzde 95'e ulaştığını belirterek, "İşletmelerimizin yatırımını, üretimini ve istihdamını desteklerken, ekonomimizin sürdürülebilir büyümesini de katkı sağlayacağız" dedi.



Nefes Kredisi'nde yeni dönemin ise 2 Ekim itibarıyla başladığını hatırlatan Özegen, 25 milyar liralık bu paketten, daha fazla KOBİ'nin faydalanabilmesi için bir firmanın azami 1.5 milyon lira kredi kullanabileceğine dikkati çekti. Özegen ayrıca, ikinci pakette kredi maliyetinin daha uygun olduğunu da kaydetti.



