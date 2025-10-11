Yurt genelinde konut seferberliği! Hem deprem bölgesi hem kentsel dönüşüm projeleri bir arada yürütülüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan kentsel dönüşüm hamlesi kapsamında, 2012 yılından bu yana bugüne kadar 2 milyon 317 bin riskli konutun dönüşümü sağlandı.



Tarihi dönüşüm (AA)

Deprem korkusuyla yaşayan 8 milyona yakın vatandaş, artık afetlere dayanıklı yeni konutlarında yaşıyor. Bu kapsamda hizmet verilen vatandaş sayısı; Danimarka, Bulgaristan, Finlandiya ve Sırbistan gibi birçok Avrupa ülkesinin nüfusunu geride bıraktı. İstanbul'un dönüşümü için başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında ise bugüne kadar 71 bin ev ve iş yerinin inşasına destek aktarıldı.



Tarihi dönüşüm (AA)