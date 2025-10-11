PODCAST CANLI YAYIN

Yurt genelinde konut seferberliği! Hem deprem bölgesi hem kentsel dönüşüm projeleri bir arada yürütülüyor

Deprem bölgesinde 2.5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 304 bin konutu teslim eden devlet, 13 yıl önce yurt genelinde başlayan kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında da Türkiye’yi ilmek ilmek işliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan kentsel dönüşüm hamlesi kapsamında, 2012 yılından bu yana bugüne kadar 2 milyon 317 bin riskli konutun dönüşümü sağlandı.

Deprem korkusuyla yaşayan 8 milyona yakın vatandaş, artık afetlere dayanıklı yeni konutlarında yaşıyor. Bu kapsamda hizmet verilen vatandaş sayısı; Danimarka, Bulgaristan, Finlandiya ve Sırbistan gibi birçok Avrupa ülkesinin nüfusunu geride bıraktı. İstanbul'un dönüşümü için başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında ise bugüne kadar 71 bin ev ve iş yerinin inşasına destek aktarıldı.

Deprem bölgesi için hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında da 2 yıl ödemesiz toplam 1,5 milyon liralık kredi ve hibe imkanı hak sahiplerine sunuluyor. İşte müthiş başarının detayları:

2002 yılından bu yana TOKİ eliyle 1 milyon 700 bin sosyal konut üretildi.
5 Milyon dar gelirli vatandaş da alt yapısıyla ve sosyal donatısıyla güvenli barınma imkanına kavuştu.
Türkiye genelinde 280 bin sosyal konutun inşa çalışmaları da devam ediyor

