TOKİ'nin yüzde 25 kampanyasından 8 bin 251 kişi yararlandı

TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasından 12 günlük mesai sürecinde 8 bin 251 kişi yararlandı. 7 bin 910 kişi, borcunu kapatarak tapusunu almaya hak kazandı. Borcunun tamamını kapatamayan 341 konut ve iş yeri alıcısı ise yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 25 indirim kampanyasından faydalandı. Başvurular, 17 Ekim mesai bitimine kadar ilgili bankalara yapılabilecek. Kampanyaya katılmak isteyenlerin aidat veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Konut ve iş yeri sahipleri, gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalar üzerinden kredi de kullanabiliyor