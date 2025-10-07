Türkiye ile Dünya Bankası arasında 750 milyon dolarlık enerji anlaşması

Enerjı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası ve uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'nin elektrik ve doğal gaz altyapısına büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Dünya Bankası'yla 750 milyon dolarlık Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) kredi anlaşmasını imzaladık" dedi. "İletim Sisteminin Dönüştürülmesi Projesi" için kredi anlaşmasına ilişkin imzalar, Bakan Bayraktar refakatinde TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım ile Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez tarafından imzalandı. Proje, Türkiye'nin enerji iletim sistemini dönüştürme ve güçlendirme yolunda kritik rol üstlenecek.