PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye ile Dünya Bankası arasında 750 milyon dolarlık enerji anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası’yla Türkiye Elektrik İletim AŞ için 750 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladıklarını açıkladı. “İletim Sisteminin Dönüştürülmesi Projesi” kapsamında yapılan anlaşma, enerji iletim sisteminin güçlendirilmesinde kritik rol oynayacak.

Giriş Tarihi:
Türkiye ile Dünya Bankası arasında 750 milyon dolarlık enerji anlaşması

Enerjı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası ve uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'nin elektrik ve doğal gaz altyapısına büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Dünya Bankası'yla 750 milyon dolarlık Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) kredi anlaşmasını imzaladık" dedi. "İletim Sisteminin Dönüştürülmesi Projesi" için kredi anlaşmasına ilişkin imzalar, Bakan Bayraktar refakatinde TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım ile Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez tarafından imzalandı. Proje, Türkiye'nin enerji iletim sistemini dönüştürme ve güçlendirme yolunda kritik rol üstlenecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Savaş suçlusu Netanyahu, soykırıma devam ediyor: İşte katilin suç dosyası
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 6 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
CANLI ANLATIM | Suriye'nin Halep kentinde şiddetli çatışma! Ağır silahlar devreye girdi: Rahman Camii çevresi havan saldırısıyla hedef alındı
Borsa İstanbul
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor | Trump'tan Gazze tehdidi
Bir zamanlar "YPG PKK’dır" diyordu şimdi işgal haritası önünde poz veriyor! Tom Barrack'tan Mazlum Abdi'ye ziyaret
Mossad casusları Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip tutuklandı!
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalar
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi ve İsrail açıklaması! "Kural hatası yok"
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
CANLI ANLATIM | Türkiye Filistin için ayakta! 81 ilde Gazze'ye destek zinciri
Trafik magandaları kaçacak delik arayacak! Yeni düzenleme madde madde belli oldu: Zamlı cezalar ne kadar olacak? Hız, alkol, telefon kullanımı...
Son dakika! Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı! Düştüğü sırada alkollü müydü?
İsrail’in Aksa Tufanı hezimetinde yeni perde! Şin Bet ve polis birbirini suçluyor
CHP'de şaibe krizi Bolu'da zirveye çıktı: 10 milletvekili toplantıya katılmadı
Tony Blair’ın Gazze ekibi: Milyarderler, siyonistler ve bir BM yetkilisi…
Fransa'da 27 günlük Başbakan Lecornu Macron'a istifasını sundu! Hükümeti dün kurmuştu
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda: Orta riskli bölgeye yaklaştılar: "10 Ekim'de ulaşmayı bekliyoruz"
Memura üçlü zam! Ocak ayında kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor...