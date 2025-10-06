Bakan İbrahim Yumaklı, geçen ay 125 binden fazla denetimde gıda güvenliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uyguladıklarını söyledi. 22 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulurken, işletmelere 168.5 milyon lira ceza kesildiğini aktaran Yumaklı, "Denetliyor, takip ediyor, koruyoruz" dedi.
Gıda güvenliğini tehlikeye atan işletmelere ceza yağdı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen ay yapılan 125 binden fazla denetimde gıda güvenliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandığını açıkladı. 22 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Yumaklı, “Denetliyor, takip ediyor, koruyoruz” dedi.
Giriş Tarihi: