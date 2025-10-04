Bilgi paylaşımında yeni kanunlar

PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti, milletvekillerince hazırlanan 11. Yargı Paketiyle, bilişim suçlarıyla ilgili Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Elektronik Haberleşme Kanunu'nda yasal değişiklikler yapılacak. Teklife göre, ödeme araçlarını veya hesap bilgilerini başkasına vermek müstakil suç olarak düzenlenecek. Yeni düzenlemeye göre;

Haksız bir menfaat sağlamak amacıyla kendisine veya başkasına ait banka veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da ödeme hizmeti sağlayıcıları başkasına verenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilen mobil haberleşme hattının bağlantısı kesilecek. Bu karara uymayanlara 50 bin liradan 300 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

