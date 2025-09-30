SMS dolandırıcılığında yüzde 929'luk artış!

Tüketicilerin dava-icra SMS dolandırıcılığı şikayetlerinde önemli artış yaşandı. Şikayetvar, platforma ilk 9 ayda 8 bin 798 şikayet geldiğini, bir yılda bu konudaki şikayetlerin yüzde 929 arttığını duyurdu. Verilere göre, dolandırıcılar genellikle 'icra başlatılacaktır', 'arabuluculuk dosyanızın son günü' gibi hukuki dil kullanan kısa mesajlar gönderiyor. Mesajlardaki numaraların aranması veya linklere tıklanması isteniyor. Şikayetlerde sıkça bildirilen senaryolar arasında hiç sipariş verilmemiş ürünler üzerinden 10 bin TL'yi aşan borç iddiaları, '2 bin 800 TL öderseniz dosya kapanır' gibi baskılar bulunuyor