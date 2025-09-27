AB'den KOBİ'lere dev yardım...

Avrupa Birliği (AB), uluslararası pazarlarda yenilikçi yaklaşımlar veya çözümler için geliştirilen 70 fizibilite projesine hibe verecek. Yenilikçi Projeler İçin Avrupa Ortaklığı Programı kapsamında değerlendirilen ve en yüksek puanı alan 70 projeye, yüzde 70 destek oranıyla proje başına 60 bin euro hibe verilecek. Ayrıca proje önerileri için hedef bölge/ülke seçilmesi ve orada yerel bir paydaşla ortaklık kurulması gerekiyor. Bu finansmandan Afrika, ABD, Asya ve Pasifik'teki bir paydaşla proje ortaklığı kuran KOBİ'ler yararlanabilecek. Başvurular 25 Kasım'a kadar sürecek.