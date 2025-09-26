"Bilmiyordum" yok! Sahte faturaya hapis cezası geliyor... İşte yürürlüğe gireceği tarih

MÜKELLEFTEN TEMİNAT İSTENECEK

Sabah'ın haberine göre sahte belge kullanan mükelleflerden, kamu alacağını güvenceye almak için teminat istenecek. Geçmişi nedeniyle sahte belge kullanma yönünden riskli bulunanlar başta olmak üzere belirli kriterleri taşıyan mükellefler için tedbir alınacak. Teminat gösteremeyen mükellefler için ihtiyati haciz uygulaması da gündeme gelecek. VDK'nin Risk Analiz Merkezi'nde kullanılan Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi de mal ya da hizmet alım-satım işlemlerinin gerçek olup olmadığını risk skorlamasına bağlı olarak analiz edecek. Denetim ekipleri, riskli görülen mükelleflerin kapısını çalacak. Bu mükelleflerden, belgelere konu olan depolarındaki malları göstermesi, satmışsa belgelerini ibraz etmesi, üretimde kullanmışsa bu durumu kayıtlarıyla açıklaması istenecek. Para hareketleri, yoklamalar, kaydi ve fiili envanter sayımlarıyla sahte belge kullandığı kanıtlanan mükelleflere, denetim yapılmadan doğrudan işlem tesis edilecek.

Sahte faturaya hapis cezası gelecek (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

PARA AKLAMAYA SOKULACAK

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçmişte sahte belge kullandığından şüphelenilen durumları da yazıyla mükellefe bildirecek. Böylece, mükellefe kayıtlarını düzeltme imkânı tanınacak. Sahte belge kullananlar yanında düzenleyenler de yakından takip edilecek. Sahte belge düzenleyerek bu suçu organize şekilde yürütenler araştırılacak ve konu para aklama boyutuyla ele alınacak.



CEZA SÜRECİ HIZLANACAK

Sahte belge düzenleyen mükelleflere yönelik aylar süren inceleme ve rapor süreçleri de yapay zekâ ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla kısa sürede tamamlanacak. Böylece, sahte belge düzenleyenlerin hızla ceza alması sağlanacak. Sürecin hızlanması, zincir halinde sahte belge kullanan kişi ve şirketlerin tespit edilmesine ve bu şekilde elde edilen finansal avantajın önlenmesine neden olacak.