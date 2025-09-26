"Bilmiyordum" yok! Sahte faturaya hapis cezası geliyor... İşte yürürlüğe gireceği tarih

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 1 Ekim tarihinde yeni bir safhaya geçiyor.
Şirket sahiplerinin, "sahte belgeyi bilmeden kullandığına" yönelik vergisel değerlendirmelere son verilerek, belgenin "bilerek" kullanıldığını esas alan bir yaklaşıma geçilecek. Böylece, sahte belge kullananlar hakkında vergi kaçakçılığı kapsamında işlem yapılacak ve 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası almalarının önü açılacak. Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı'nın mali belgelerde sahtecilik fiillerine yönelik başlattığı çalışma 1 Ekim Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girecek.
"BİLMİYORDUM" BAHANESİ KABUL EDİLMEYECEK
Mevcutta sahte belge (fatura) kullandığı tespit edilen şirketler sahte belgeyi bilmeden kullandığını, belgeyi düzenleyen kişinin sorumlu tutulmasını iddia ederek yaptırımdan kurtuluyordu. Ancak şimdi yapılan düzenlemeyle şirketlerin, "sahte belgeyi bilmeden kullandığına" yönelik vergisel değerlendirmelere son verilerek, belgenin "bilerek" kullanıldığını esas alan bir yaklaşıma geçilecek.
KAÇ YIL HAPİS İSTENECEK
Böylece, sahte belge kullanan mükelleflerin önemli bölümü hakkında artık vergi kaçakçılığı kapsamında işlem tesis edilecek ve üç kat vergi ziyaı cezası uygulanacak. Ayrıca bu kişiler hakkında vergi kaçakçılığı kapsamında suç duyurusunda bulunularak 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası almaları sağlanacak.