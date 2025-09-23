OECD Türkiye büyüme tahminini yükseltti! 2026'da enflasyon yüzde 20'nin altında!

Küresel büyüme beklenenden daha iyi seyrettiği belirtilen raporda, sanayi üretimi ve ticaretin, gümrük vergilerinin artırılmasından önce yapılan ön alımlarla desteklendiği ifade edildi. Yapay zeka yatırımlarının şimdilik ABD'deki ekonomik faaliyeti desteklediği vurgulanan raporda, Çin'deki mali desteğin, ticaretin olumsuz etkilerini ve emlak piyasasındaki zayıflığı telafi ettiği bildirildi.

Takvim Foto Arşiv

Raporda, "Küresel büyüme, 2025'in ilk yarısında, özellikle birçok gelişmekte olan piyasa ekonomisinde, beklenenden daha dirençli oldu." ifadesine yer verilerek ticaret engellerinin artması ve jeopolitik ve politika belirsizliklerinin birçok ekonomik faaliyeti olumsuz etkilemeye devam etmesi nedeniyle aşağı yönlü risklerin büyük tehdit oluşturduğu uyarısı yapıldı.

Enflasyonist baskıların yeniden canlanması, karşılıklı gümrük tarifelerinin daha da artması ve mali risklere ilişkin endişelerin artmasının, küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği konusunda uyarıda bulunulan raporda, kripto varlıkların yüksek ve dalgalı seyrinin geleneksel finansal sistemle artan bağlantılıkları nedeniyle finansal istikrara yönelik riskleri de artırdığı ifade edildi.