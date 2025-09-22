Öğrencilere burs rehberi... Başvuru için geç kalmayın! Kimler ne kadar burs veriyor?

Üniversitelilere birçok kurum ve kuruluş karşılıksız burs imkanı sunuyor. Pek çoğu için başvuru süreci bu ay itibariyle başladı. Para dergisi, burs sağlayan kurumları, hangi kurumun hangi öğrencilere burs vereceğini ve başvuru tarihlerini araştırdı. İşte bazıları...
KYK: Mevcut burs miktarları ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin, yüksek lisans öğrencileri için 6 bin, doktora için 9 bin lira. Burs artışları Ocak ayında yapılıyor. Henüz başvuru tarihleri açıklanmadı. Ancak önceki yıllarda başvurular Ekim ve Kasım aylarında alınmıştı.
İSTANBUL TİCARET ODASI: Lisans bursları, İstanbul'daki devlet üniversitelerinde öğrenim gören (açık öğretim ve uzaktan öğretim hariç) ve vakıf üniversitelerine tam burslu yerleştirilen öğrencilere veriliyor. Ara sınıflarda okuyanlarda başarı ortalamasına da bakılıyor.
İSTANBUL SANAYİ ODASI: Eğitimini sürdürmek için maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı üniversite öğrencilerine burs veren vakıf, bu yıl 30 Eylül'e kadar başvuruları alıyor. Öğrencilerin İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli'de yer alan üniversitelerin mühendislik fakültelerine tam burslu ve tam zamanlı olarak kayıtlı olması gerekiyor.
TÜRK EĞİTİM VAKFI: Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere yönelik bursları için 9 Ekim'e kadar başvuruları alıyor. Ara sınıflarda not ortalamasına bakılıyor. YKS'de ilk 5 bine giren öğrencilere yönelik TEV Üstün Başarı Bursu, aylık 11 bin 600 lira.