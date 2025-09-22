PODCAST CANLI YAYIN

Öğrencilere burs rehberi... Başvuru için geç kalmayın! Kimler ne kadar burs veriyor?

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine karşılıksız burs kapıları açıldı. Birçok kurum, kuruluş ve vakıf başvuru süreçlerini başlattı. Bazıları da gün sayıyor...

Üniversitelilere birçok kurum ve kuruluş karşılıksız burs imkanı sunuyor. Pek çoğu için başvuru süreci bu ay itibariyle başladı. Para dergisi, burs sağlayan kurumları, hangi kurumun hangi öğrencilere burs vereceğini ve başvuru tarihlerini araştırdı. İşte bazıları...

KYK: Mevcut burs miktarları ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin, yüksek lisans öğrencileri için 6 bin, doktora için 9 bin lira. Burs artışları Ocak ayında yapılıyor. Henüz başvuru tarihleri açıklanmadı. Ancak önceki yıllarda başvurular Ekim ve Kasım aylarında alınmıştı.

İSTANBUL TİCARET ODASI: Lisans bursları, İstanbul'daki devlet üniversitelerinde öğrenim gören (açık öğretim ve uzaktan öğretim hariç) ve vakıf üniversitelerine tam burslu yerleştirilen öğrencilere veriliyor. Ara sınıflarda okuyanlarda başarı ortalamasına da bakılıyor.

İSTANBUL SANAYİ ODASI: Eğitimini sürdürmek için maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı üniversite öğrencilerine burs veren vakıf, bu yıl 30 Eylül'e kadar başvuruları alıyor. Öğrencilerin İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli'de yer alan üniversitelerin mühendislik fakültelerine tam burslu ve tam zamanlı olarak kayıtlı olması gerekiyor.

TÜRK EĞİTİM VAKFI: Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere yönelik bursları için 9 Ekim'e kadar başvuruları alıyor. Ara sınıflarda not ortalamasına bakılıyor. YKS'de ilk 5 bine giren öğrencilere yönelik TEV Üstün Başarı Bursu, aylık 11 bin 600 lira.

SABANCI VAKFI: Bu eğitim yılında da 10 ay süresince burs desteği verecek. Başvurular 17 Ekim'e kadar alınacak. Vakfın yeni eğitim yılı için burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler arasında; Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik üniversiteleri yer alıyor.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI: 26 Eylül'e kadar başvuruları alıyor. Burs miktarı ise aylık 3 bin 300 lira.

SÜTAŞ: Üstün başarı bursu aylık 5 bin, başarı bursu ise 4 bin lira. Başvurular bugün sona eriyor.

RÖNESANS EĞİTİM VAKFI: Başarılı, maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilen burs için 30 Eylül'e kadar başvuruları alıyor.

ÜRÜN DİRİER ABDİ İBRAHİM VAKFI: Belli üniversitelerin moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinde ikinci sınıfta lisans eğitimine başlayacak olan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs veriyor. Başvuru 30 Eylül'e kadar sürüyor.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: Orta öğretim ve üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veriyor. Burslar 8 ay boyunca ödeniyor.

ANADOLU VAKFI: 30 Eylül'e kadar başvuruları alıyor. Burs tutarı ise bu yıl aylık 5 bin 500 lira.

TÜBİTAK: 2025-Lisans Burs Programı'nda; YKS sonucunda sayısal bölümler için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler için TYT puan türünde ilk 25 bine girerek yerleştirilen öğrencilere burs veriyor. Başvurular 24 Ekim-14 Kasım tarihlerinde yapılabiliyor

