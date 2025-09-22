Öğrencilere burs rehberi... Başvuru için geç kalmayın! Kimler ne kadar burs veriyor?

SABANCI VAKFI: Bu eğitim yılında da 10 ay süresince burs desteği verecek. Başvurular 17 Ekim'e kadar alınacak. Vakfın yeni eğitim yılı için burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler arasında; Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik üniversiteleri yer alıyor.



TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI: 26 Eylül'e kadar başvuruları alıyor. Burs miktarı ise aylık 3 bin 300 lira.



SÜTAŞ: Üstün başarı bursu aylık 5 bin, başarı bursu ise 4 bin lira. Başvurular bugün sona eriyor.



RÖNESANS EĞİTİM VAKFI: Başarılı, maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilen burs için 30 Eylül'e kadar başvuruları alıyor.



Öğrencilere burs (AA)



ÜRÜN DİRİER ABDİ İBRAHİM VAKFI: Belli üniversitelerin moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinde ikinci sınıfta lisans eğitimine başlayacak olan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs veriyor. Başvuru 30 Eylül'e kadar sürüyor.



VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: Orta öğretim ve üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veriyor. Burslar 8 ay boyunca ödeniyor.



ANADOLU VAKFI: 30 Eylül'e kadar başvuruları alıyor. Burs tutarı ise bu yıl aylık 5 bin 500 lira.

TÜBİTAK: 2025-Lisans Burs Programı'nda; YKS sonucunda sayısal bölümler için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler için TYT puan türünde ilk 25 bine girerek yerleştirilen öğrencilere burs veriyor. Başvurular 24 Ekim-14 Kasım tarihlerinde yapılabiliyor