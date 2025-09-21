KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den Türkiye'ye yatırım çağrısı: "Türkiye Cumhuriyeti en büyük güvencemiz"

İstanbul'da düzenlenen özel davette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs'ın geçmişten bugüne uzanan mücadelesini, yatırım fırsatlarını ve gelecek hedeflerini iş dünyasına anlattı. Kıbrıs Türk halkının yıllar boyunca karşı karşıya kaldığı zorluklara vurgu yapan Başbakan Üstel, Rum'un zulmüne, Avrupa Birliği'nin baskılarına ve dünyanın uyguladığı ambargolara rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin daima destekçileri olduğunu belirtti ve ekledi: "Bizim en büyük güvencemiz her zaman Anavatan Türkiye Cumhuriyeti oldu. Kendimizi hep güçlü hissettik."



'CAZİBE MERKEZİ'

KKTC'nin turizm, eğitim ve inşaat sektörlerinde büyük bir ivme yakaladığını vurgulayan Üstel, "Ambargolara rağmen ekonomimizi büyütmeye devam ediyoruz. İş insanlarımızın cesareti ve Türkiye'nin desteğiyle geleceğimizi güçlendiriyoruz" dedi. Ayrıca Üstel, iş insanlarına doğrudan çağrıda bulunarak, "Doğamız, üniversitelerimiz ve yatırımla değer kazanan bölgelerimizle cazibe merkeziyiz. Sizden tek isteğim; tatilde ve yatırımda ilk tercihiniz Kuzey Kıbrıs olsun" dedi.