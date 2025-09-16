PODCAST CANLI YAYIN

Sıfır araç alanlar dikkat... Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay’dan tüketiciye önemli hak! Arızalı şanzıman için aracın yenisi talebi kabul edildi.

Bir otomotiv şirketinden sıfır araç satın alan tüketici, 3 ay sonra otomatik şanzıman/ vites sisteminde arızayla karşılaştı. Aracın şanzıman sistemi 1'er yıl arayla tamamen değiştirilirken; araç sahibi aracın yenisiyle değiştirilmesini talep etti. Yerel mahkeme talebi reddederken; Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tüketiciyi haklı buldu: "EDC tip çift kavramalı vites kutusu arızalarının üretimden kaynaklandığı ve değişimi yapılmasına rağmen giderilemediği gözetildiğinde misli ile değişimine karar verilmesi gerekir."

