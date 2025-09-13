PODCAST CANLI YAYIN

Gaziantep'te acı biber mesaisi başladı: 8 bin işçi 40 derece sıcakta çalışıyor

Türkiye’nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, mevsimlik işçiler sabahın erken saatlerinden itibaren sıcak havaya rağmen biber toplama çalışmalarına başladı. Bu yıl 43 bin 200 ton rekolte beklenirken, toplanan biberler ilçedeki tesislerde işlenerek iç ve dış pazarlara gönderiliyor.

Giriş Tarihi:
Gaziantep'te acı biber mesaisi başladı: 8 bin işçi 40 derece sıcakta çalışıyor

Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, üreticilerin ve mevsimlik işçilerin "acı" mesaisi başladı. Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan mevsimlik işçiler, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerden gelerek 40 dereceyi bulan hava sıcaklıklarında biber toplamak için çalışıyor.

Toplanan biberler, sap ve çöplerinden ayrıldıktan sonra makinelerde çekilip güneşte kurutuluyor ve ilçedeki 26 tesiste işlendikten sonra hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara gönderiliyor. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, 8 bin işçinin biber mesaisi için farklı bölgelerden İslahiye'ye geldiğini söyledi.

Erdoğan, "Yurdun birçok yerinden kişi buraya çalışmak için geliyor. Biberin toplanması, çöp çekme gibi işlemler yapılıyor. Bu yıl 43 bin 200 ton rekolte bekliyoruz." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: "Savunacak bir şeyi olmayınca..."
Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! "Sonu şampiyonluk olsun"
İBB'den ulaşıma yine zam! İşte yeni fiyat tarifesi: Ne zaman geçerli olacak?
Finaldeyiz: Bekle bizi Almanya! Türkiye - Yunanistan: 94-68 | MAÇ SONUCU
3 farklı donanım 2 yeni renk! Togg'un yeni modeli T10F'nin özellikleri neler?
CHP'li Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun'dan az olduğunu iddia etti | Davada ara karar açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırı: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi! Saldırganın anne ve babası dahil 9 kişi tutuklandı!
Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid'den
Başkan Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: "Emanete sahip çıkacağız"
Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11'ini belirledi
BM'de Filistin sorununun iki devletli çözümü oylama ile kabul edildi
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı
Askeri konvoy kameralara takıldı! İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Barak MX hava savunma sistemi sevkiyatı
Jota Silva resmen Beşiktaş'ta!
Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak'ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı
Kremlin'den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor
Gürsel Tekin'den kendisini linç eden CHP'lilere sert tepki: "Suç ortaklığını bozuyoruz"
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
NATO kapısında alarm! Rusya ve Polonya tatbikata başladı Polonya dikenli telleri çekti
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!