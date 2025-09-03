ALBARAKA TÜRK/25.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira. Buna ilaveten 2 fatura talimatına 1.400, kredi kartıyla harcamaya 2.000, emekli yakınını getirene her kişi için 1.000, en çok 6.000 lira olmak üzere toplam 9.400 liraya varan ek ödül. Emekliye yeni promosyon (AA)

DENİZBANK/27.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca MobilDeniz, kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatı ve kredi kartı sahibi olanlara maaş tutarına göre 8.000 liraya varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 lira iade fırsatı. Emekliye yeni promosyon (AA)

GARANTİ BBVA/25.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten Bonus veya Paracard'la 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus. Emekliye yeni promosyon (AA)

İŞ BANKASI/24.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten ilk 2 fatura talimatında 1.000, kredi kartıyla tek seferde 2.000 lira ve üzeri alışveriş yapanlara aylık 2.000, toplamda 8.000 lira MaxiPuan olmak üzere 9.000 liraya varan ek ödül. Emekliye yeni promosyon (AA)