Emekliye 28.500 TL’ye varan promosyon: Bankaların yarışı başladı!

Banka promosyonlarında kampanyalar hareketlendi. Emeklilere 27 bin 500 liraya varan promosyon imkanı sunulurken, bir banka 26 bin lira tutarındaki ödemeyi ‘emekli yakınlarımı da getiririm’ diyenler için 28 bin 500 liraya kadar çıkarıyor...

Giriş Tarihi :03 Eylül 2025
Emekliye 28.500 TL’ye varan promosyon: Bankaların yarışı başladı!

Emeklilere, dul ve yetimlere banka promosyonu fırsatları sürüyor. Artan maaşlarla birlikte promosyon kampanyaları da hareketlendi. Bankalar Eylül kampanyalarını açıklamaya başladı. Bir banka 26 bin liraya varan promosyon kazancını 'Emekli yakınlarımı da getiririm' diyenler için 28 bin 500 liraya kadar yükseltirken, bir banka da emeklilere 27 bin 500 liraya varan ödeme yapıyor.

Beklentiler, tutarların daha da yükseleceği yönünde. Özellikle SGK'nın bankalarla promosyon protokolünü yenilemesi bekleniyor.

HANGİ BANKA NE VERİYOR?
Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri maaş dilimleri için ödediği promosyon tutarları sırasıyla şöyle...

ALBARAKA TÜRK/25.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira. Buna ilaveten 2 fatura talimatına 1.400, kredi kartıyla harcamaya 2.000, emekli yakınını getirene her kişi için 1.000, en çok 6.000 lira olmak üzere toplam 9.400 liraya varan ek ödül.

DENİZBANK/27.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca MobilDeniz, kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatı ve kredi kartı sahibi olanlara maaş tutarına göre 8.000 liraya varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 lira iade fırsatı.

GARANTİ BBVA/25.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten Bonus veya Paracard'la 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus.

İŞ BANKASI/24.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten ilk 2 fatura talimatında 1.000, kredi kartıyla tek seferde 2.000 lira ve üzeri alışveriş yapanlara aylık 2.000, toplamda 8.000 lira MaxiPuan olmak üzere 9.000 liraya varan ek ödül.

ŞEKERBANK/27.500 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 3 otomatik fatura talimatına 5.000, kredi kartıyla 1.000 lira alışveriş yapana 3.000 lira bonus, kredili mevduat hesabına 2.000 lira, kredi kullanana 5.500 lira. Böylece maaş dilimlerine göre sırasıyla 20.500, 23.500, 25.500, 27.500 liraya varan promosyon.

QNB/20.400 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten 2 yeni otomatik fatura talimatına 3.000 lira nakit, kredi kartından eczane ve market harcamalarında yıllık 2.400 lira iade imkanı.

TEB/21.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 2 fatura talimatına ilave 9.000 lira.

YAPI KREDİ/27.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 2 fatura talimatına 2.000-5.000, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000-5.000 lira arasında ödeme ve ilk kez mobil uygulamaya girene 2.000 lira.

TÜRKİYE FİNANS/ 28.500 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. 2 fatura ödeme talimatına maaş dilimlerine göre 4.500-6.500-7.500- 10.000 lira, yedek hesap açanlara maaş dilimlerine göre 1.500-2.000-2.500- 3.000 lira, kredi kartıyla 5.000 lira harcayana 1.000 lira veriyor. Toplam promosyon tutarı maaş dilimlerine göre 12.000, 17.500, 21.000, 26.000 lira. Emekli yakınını getirenlere de kişi başı 250, toplam 2.500 lira.

VAKIF KATILIM/ 18.500 LİRAYA VARAN: Maaş dilimlerine göre 5.000, 8000, 10.000, 12.000 lira. 40.000 lira ve üstü aylığa ise 18.500 lira.

