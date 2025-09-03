QNB/20.400 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten 2 yeni otomatik fatura talimatına 3.000 lira nakit, kredi kartından eczane ve market harcamalarında yıllık 2.400 lira iade imkanı.
TEB/21.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 2 fatura talimatına ilave 9.000 lira.
YAPI KREDİ/27.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 2 fatura talimatına 2.000-5.000, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000-5.000 lira arasında ödeme ve ilk kez mobil uygulamaya girene 2.000 lira.
TÜRKİYE FİNANS/ 28.500 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. 2 fatura ödeme talimatına maaş dilimlerine göre 4.500-6.500-7.500- 10.000 lira, yedek hesap açanlara maaş dilimlerine göre 1.500-2.000-2.500- 3.000 lira, kredi kartıyla 5.000 lira harcayana 1.000 lira veriyor. Toplam promosyon tutarı maaş dilimlerine göre 12.000, 17.500, 21.000, 26.000 lira. Emekli yakınını getirenlere de kişi başı 250, toplam 2.500 lira.
VAKIF KATILIM/ 18.500 LİRAYA VARAN: Maaş dilimlerine göre 5.000, 8000, 10.000, 12.000 lira. 40.000 lira ve üstü aylığa ise 18.500 lira.
