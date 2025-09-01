30 yaş üstü öğrenci akbili başladı mı? İstanbulkart indirimli tarifeler ve başvuru şartları

İBB'nin 2024 yılında aldığı kararla 30 yaş üstü öğrencilerin indirim hakkı kısıtlanmıştı. Ancak yürütülen hukuk mücadelesi sonrası bu karar iptal edildi.

Fotoğraflar: AA

🎓 30 Yaş Üstü Öğrenci Akbili Başladı mı, Ne Zaman Başlıyor?

Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB'nin 11 Temmuz 2024'te aldığı ve 30 yaş üstü öğrencilerin indirim oranını yüzde 10'a düşüren kararın hukuken iptal edildiğini duyurdu.

Bu iptalle birlikte 1 Eylül 2025 itibarıyla 30 yaş üstü öğrenciler de tekrar indirimli İstanbulkart kullanabiliyor.

Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İstanbullular, İBB yönetimi tarafından gasbedilen toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık. Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan artık faydalanabiliyor."

💳 Öğrenci İstanbulkart Ücreti Ne Kadar?

Tek Geçiş Bedeli: 13,18 TL

Aylık Abonman Bedeli: 381 TL

Bu rakamlarla birlikte 30 yaş üstü öğrenciler, genç öğrencilerle aynı indirimli tarifeden yararlanacak.