30 yaş üstü öğrenci akbili başladı mı? İstanbulkart indirimli tarifeler ve başvuru şartları

İstanbul’da toplu ulaşımda merakla beklenen gelişme gerçekleşti. 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli İstanbulkart kullanımı yeniden başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in açıklamasıyla birlikte 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkı yeniden geçerli oldu. İşte konuya dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi :01 Eylül 2025 , 23:44
İBB'nin 2024 yılında aldığı kararla 30 yaş üstü öğrencilerin indirim hakkı kısıtlanmıştı. Ancak yürütülen hukuk mücadelesi sonrası bu karar iptal edildi.

🎓 30 Yaş Üstü Öğrenci Akbili Başladı mı, Ne Zaman Başlıyor?

Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB'nin 11 Temmuz 2024'te aldığı ve 30 yaş üstü öğrencilerin indirim oranını yüzde 10'a düşüren kararın hukuken iptal edildiğini duyurdu.
Bu iptalle birlikte 1 Eylül 2025 itibarıyla 30 yaş üstü öğrenciler de tekrar indirimli İstanbulkart kullanabiliyor.

Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili İstanbullular, İBB yönetimi tarafından gasbedilen toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık. Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan artık faydalanabiliyor."

💳 Öğrenci İstanbulkart Ücreti Ne Kadar?

  • Tek Geçiş Bedeli: 13,18 TL

  • Aylık Abonman Bedeli: 381 TL

Bu rakamlarla birlikte 30 yaş üstü öğrenciler, genç öğrencilerle aynı indirimli tarifeden yararlanacak.

📌 Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular, İstanbulkart Başvuru Merkezleri üzerinden yapılabiliyor.
Gerekli belgeler şunlar:

  • Nüfus cüzdanı veya pasaport aslı

  • Güncel vesikalık fotoğraf

  • Son 1 ay içinde alınmış öğrenci belgesi

Başvurunun başka biri (anne, baba, eş ya da çocuklar) tarafından yapılması halinde hem başvuru sahibinin hem de kart sahibinin kimlik belgelerinin aslı ibraz edilmeli.

🔄 Vizeleme İşlemleri

Öğrenci İstanbulkart vizeleme işlemleri yılda bir kez yapılıyor.

  • Belirlenen süre içinde vizeleme yapılmazsa kart, indirim hakkını kaybediyor ve tam tarife uygulanıyor.

  • Vizeleme tamamlandığında indirimli geçiş hakkı tekrar devreye giriyor.

  • Öğrencilik durumu kontrol edilerek, aktif olmayan kullanıcıların vize tarihleri geriye çekilebiliyor.

