30 yaş üstü öğrenci akbili başladı mı? İstanbulkart indirimli tarifeler ve başvuru şartları

İBB'nin 2024 yılında aldığı kararla 30 yaş üstü öğrencilerin indirim hakkı kısıtlanmıştı. Ancak yürütülen hukuk mücadelesi sonrası bu karar iptal edildi.
İBB'nin 2024 yılında aldığı kararla 30 yaş üstü öğrencilerin indirim hakkı kısıtlanmıştı. Ancak yürütülen hukuk mücadelesi sonrası bu karar iptal edildi.
Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB'nin 11 Temmuz 2024'te aldığı ve 30 yaş üstü öğrencilerin indirim oranını yüzde 10'a düşüren kararın hukuken iptal edildiğini duyurdu.
Bu iptalle birlikte 1 Eylül 2025 itibarıyla 30 yaş üstü öğrenciler de tekrar indirimli İstanbulkart kullanabiliyor.
Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili İstanbullular, İBB yönetimi tarafından gasbedilen toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık. Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan artık faydalanabiliyor."
Tek Geçiş Bedeli: 13,18 TL
Aylık Abonman Bedeli: 381 TL
Bu rakamlarla birlikte 30 yaş üstü öğrenciler, genç öğrencilerle aynı indirimli tarifeden yararlanacak.
Başvurular, İstanbulkart Başvuru Merkezleri üzerinden yapılabiliyor.
Gerekli belgeler şunlar:
Nüfus cüzdanı veya pasaport aslı
Güncel vesikalık fotoğraf
Son 1 ay içinde alınmış öğrenci belgesi
Başvurunun başka biri (anne, baba, eş ya da çocuklar) tarafından yapılması halinde hem başvuru sahibinin hem de kart sahibinin kimlik belgelerinin aslı ibraz edilmeli.
Öğrenci İstanbulkart vizeleme işlemleri yılda bir kez yapılıyor.
Belirlenen süre içinde vizeleme yapılmazsa kart, indirim hakkını kaybediyor ve tam tarife uygulanıyor.
Vizeleme tamamlandığında indirimli geçiş hakkı tekrar devreye giriyor.
Öğrencilik durumu kontrol edilerek, aktif olmayan kullanıcıların vize tarihleri geriye çekilebiliyor.