Eylül ayı emekli maaş promosyonları değişti: Garanti, Akbank, İş Bankası, Halkbank, Ziraat ve TEB ödeme tutarları

2025 yılı eylül dönemiyle birlikte bankaların emekli promosyonları güncellendi. Emekli maaşını taşıyan vatandaşlara ödenen promosyon miktarları 10 bin TL'den başlayıp 35 bin TL'ye kadar çıkıyor. Peki, Garanti, Akbank, İş Bankası, Ziraat, Halkbank ve diğer bankalar ne kadar promosyon ödüyor? İşte detaylı liste… Bankalar arasındaki rekabet, özellikle maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler için önemli fırsatlar yaratıyor. BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON MİKTARLARI (EYLÜL 2025) GARANTİ BBVA Toplam promosyon: 25.000 TL'ye varan nakit ve ödül fırsatı 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus 2.000 TL Avans hesap harcamasına 2.000 TL bonus Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL ek ödeme AKBANK Promosyon tutarı: 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon İlk 5 otomatik fatura ödeme talimatına toplamda 2.500 TL ödül Toplamda 17.500 TL'ye varan fırsat Başvurular mobil uygulama, internet bankacılığı ve müşteri iletişim merkezi üzerinden yapılabiliyor. İŞ BANKASI Ana promosyon: 15.000 TL'ye kadar nakit ödeme 6.000 TL'ye varan ek promosyon Aidatsız Maximum Kart Ücretsiz para transferi, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekim İndirimli faiz oranlarıyla ek hesap avantajı HALKBANK Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt edenlere 12.000 TL'ye kadar promosyon ödeniyor. TEB (Türk Ekonomi Bankası) Toplam promosyon: 21.000 TL'ye kadar 12.000 TL ana promosyon + 9.000 TL ek promosyon Ek promosyon için en az 2 otomatik fatura talimatı (elektrik/doğalgaz zorunlu) gerekiyor. VAKIFBANK 10.000 TL altı maaş: 5.000 TL 10.000–15.000 TL arası maaş: 8.000 TL 15.000–20.000 TL arası maaş: 10.000 TL 20.000 TL üzeri maaş: 12.000 TL ZİRAAT BANKASI 10.000 TL altı maaş: 5.000 TL 10.000–15.000 TL arası maaş: 8.000 TL 15.000–20.000 TL arası maaş: 10.000 TL 20.000 TL üzeri maaş: 12.000 TL PROMOSYONLARDA 35 BİN TL BEKLENTİSİ VAR Bankaların 1 Eylül itibarıyla duyurduğu kampanyalarda üst sınır 25 bin TL olarak ilan edilse de, piyasa beklentileri bazı bankaların 35 bin TL'ye kadar çıkabileceği yönünde. Özel bankaların eylül ayı içinde ek kampanyalar açıklaması bekleniyor. Emekliler için avantajlı ek fırsatlar Aidatsız kredi kartı kullanımı Ücretsiz havale/EFT imkanı Ek hesaplarda düşük faiz oranları Fatura ödeme talimatına özel bonus ödemeleri ATM'den ücretsiz nakit çekme imkanı Emekli promosyon başvuruları nasıl yapılır? Başvurular bankaların şubeleri, mobil uygulamaları veya internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Promosyon almak için hangi şartlar aranıyor? Maaşını 3 yıl boyunca ilgili bankadan alma taahhüdü veriliyor. Bazı bankalar ek olarak otomatik fatura ödeme talimatı şartı koyabiliyor. Promosyon tutarları sabit mi? Hayır. Bankalar dönem dönem güncelleme yapabiliyor. Kamu bankaları daha sabit tutarlar açıklarken özel bankalar ek ödemeler sunabiliyor. En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Eylül 2025 itibarıyla TEB, 21.000 TL'ye varan promosyonuyla öne çıkıyor. Ancak Garanti BBVA, ek ödemelerle 25.000 TL'yi bulabiliyor. Promosyon ödemeleri ne zaman yapılır? Başvuru sonrası ilk maaş ödemesi ile birlikte promosyon ödemesi de hesaba yatırılıyor. Kaynak: takvim.com.tr - Bankaların resmi duyuruları (Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, VakıfBank) ve SGK bilgilendirmeleri.