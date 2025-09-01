Kadraj Galeri Kadraj İkon Eylül ayı emekli maaş promosyonları değişti: Garanti, Akbank, İş Bankası, Halkbank, Ziraat ve TEB ödeme tutarları

Bankaların 2025 eylül dönemi emekli promosyon tutarları güncellendi. Garanti, Akbank, İş Bankası, Halkbank, Ziraat ve TEB promosyon miktarları açıklandı. İşte güncel liste…

Giriş Tarihi: 01.09.2025 11:39
2025 yılı eylül dönemiyle birlikte bankaların emekli promosyonları güncellendi. Emekli maaşını taşıyan vatandaşlara ödenen promosyon miktarları 10 bin TL'den başlayıp 35 bin TL'ye kadar çıkıyor. Peki, Garanti, Akbank, İş Bankası, Ziraat, Halkbank ve diğer bankalar ne kadar promosyon ödüyor? İşte detaylı liste…

Bankalar arasındaki rekabet, özellikle maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler için önemli fırsatlar yaratıyor.

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON MİKTARLARI (EYLÜL 2025)

GARANTİ BBVA

Toplam promosyon: 25.000 TL'ye varan nakit ve ödül fırsatı

15.000 TL'ye kadar nakit promosyon

Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus

2.000 TL Avans hesap harcamasına 2.000 TL bonus

Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL ek ödeme

AKBANK

Promosyon tutarı: 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon

İlk 5 otomatik fatura ödeme talimatına toplamda 2.500 TL ödül

Toplamda 17.500 TL'ye varan fırsat

Başvurular mobil uygulama, internet bankacılığı ve müşteri iletişim merkezi üzerinden yapılabiliyor.

İŞ BANKASI

Ana promosyon: 15.000 TL'ye kadar nakit ödeme

6.000 TL'ye varan ek promosyon

Aidatsız Maximum Kart

Ücretsiz para transferi, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekim

İndirimli faiz oranlarıyla ek hesap avantajı

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt edenlere 12.000 TL'ye kadar promosyon ödeniyor.

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Toplam promosyon: 21.000 TL'ye kadar

12.000 TL ana promosyon + 9.000 TL ek promosyon

Ek promosyon için en az 2 otomatik fatura talimatı (elektrik/doğalgaz zorunlu) gerekiyor.