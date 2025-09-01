Eylül ayı emekli maaş promosyonları değişti: Garanti, Akbank, İş Bankası, Halkbank, Ziraat ve TEB ödeme tutarları

2025 yılı eylül dönemiyle birlikte bankaların emekli promosyonları güncellendi. Emekli maaşını taşıyan vatandaşlara ödenen promosyon miktarları 10 bin TL'den başlayıp 35 bin TL'ye kadar çıkıyor. Peki, Garanti, Akbank, İş Bankası, Ziraat, Halkbank ve diğer bankalar ne kadar promosyon ödüyor? İşte detaylı liste…