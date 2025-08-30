Mezun gençlere 2 yıl sağlık güvencesi: GSS muafiyetinde yaş sınırına dikkat

Çok sayıda genç bu yaz okulundan mezun oldu. Liseyi bitirenlerin kimi üniversiteye yerleşti, kiminin de umutları önümüzdeki yıla kaldı. Ön lisans ve lisans mezunları da iş hayatına atılmaya hazırlanıyor. Yeni mezun gençler için üniversiteye ya da işe girene kadar bazı kolaylıklar devreye giriyor. Bunlardan biri de Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili oluyor. İşte detayları...

Gençlerin primi devletten (AA)