Mezun gençlere 2 yıl sağlık güvencesi: GSS muafiyetinde yaş sınırına dikkat

PRİM BORCU OLANLAR SAĞLIKTAN YARARLANABİLECEK Mİ?
GSS kapsamında sağlık hizmetinden yararlanabilmek için, hastaneye gidildiğinde 60 günden fazla prim borcu bulunmaması koşulu aranıyor. Ancak yapılan düzenleme ile prim borcu olanların 31 Aralık 2025 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine olanak tanındı.
Gençlerin primi devletten (AA)
2 yıllık süreyi doldurdukları halde GSS primi ödemeyen gençler, bu yılın sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecek. Ancak, sağlık hizmetlerinden yararlansalar bile prim borçları birikmeye devam edecek.
