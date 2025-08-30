PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Mezun gençlere 2 yıl sağlık güvencesi: GSS muafiyetinde yaş sınırına dikkat

Okullarını bitiren gençler, üniversiteye yerleşene ya da iş bulana kadar GSS primi ödemeden sağlıktan yararlanabiliyor. 2 yıla kadar muafiyet sürüyor. Burada 20-25 yaş sınırlarına dikkat etmek gerekiyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ağustos 2025
Mezun gençlere 2 yıl sağlık güvencesi: GSS muafiyetinde yaş sınırına dikkat

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çok sayıda genç bu yaz okulundan mezun oldu. Liseyi bitirenlerin kimi üniversiteye yerleşti, kiminin de umutları önümüzdeki yıla kaldı. Ön lisans ve lisans mezunları da iş hayatına atılmaya hazırlanıyor. Yeni mezun gençler için üniversiteye ya da işe girene kadar bazı kolaylıklar devreye giriyor. Bunlardan biri de Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili oluyor. İşte detayları...

Gençlerin primi devletten (AA)Gençlerin primi devletten (AA)

GSS MUAFİYETİ NE KADAR SÜRÜYOR?

Okulundan mezun olan gençlerin 2 yıl GSS muafiyeti bulunuyor. Bu muafiyet sayesinde gençlerin üniversiteye ya da işe girene kadar GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alması sağlanıyor. Ancak burada bir yaş sınırı da var.

Gençlerin primi devletten (AA)Gençlerin primi devletten (AA)

GSS muafiyetinin uygulandığı süre boyunca lise mezununun 20, üniversite mezununun ise 25 yaşını geçmesi halinde muafiyet 2 yıl boyu değil, yaş sınırı geçilinceye kadar geçerli oluyor.

Gençlerin primi devletten (AA)Gençlerin primi devletten (AA)

2 YILLIK SÜRE DOLMADAN YAŞ SINIRI AŞILIRSA NE OLACAK?

Lise mezunları için maksimum yaş sınırı 20 olduğu için, örneğin bu yıl mezun olan 19 yaşındaki bir genç 2 yıl değil, 1 yıl GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilecek. Ancak bu arada üniversiteye başlarsa, 25 yaşını dolduruncaya kadar GSS muafiyetinden yararlanmaya devam edebilecek.

Gençlerin primi devletten (AA)Gençlerin primi devletten (AA)

Üniversiteden mezun olan 22 yaşındaki bir gencin 2 yıl süreyle GSS muafiyeti imkanı bulunurken, mezuniyet tarihinde 24 yaşında olan genç en fazla 1 yıl bundan yararlanabiliyor.

Gençlerin primi devletten (AA)Gençlerin primi devletten (AA)

MUAFİYET NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2 yıllık süre, her öğrencinin mezuniyet tarihinden itibaren başlıyor. Öğrencilerin mezuniyet kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) kayıtlarından elektronik ortamda alınarak GSS tescil işlemleri yapılıyor.

Gençlerin primi devletten (AA)Gençlerin primi devletten (AA)

SÜRE DOLUNCA NE OLACAK?

Mezuniyetten sonra 2 yıllık süre dolduğu halde işe giremeyen veya 2 yıldan önce yaş sınırını doldurmuş olan gençler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından GSS yükümlüsü sayılıyor. Bu durumda her ay, şu anki rakamlarla 780,17 prim ödemek gerekir.

Gençlerin primi devletten (AA)Gençlerin primi devletten (AA)

Ödeme gücü bulunmayanların primi devlet tarafından karşılanıyor. Bunun için hane içinde kişi başına gelirin brüt asgari ücretin 3'te 1'inin (mevcut asgari ücrete göre 8 bin 668 lira 50 kuruşun) altında olması gerekiyor.

Gençlerin primi devletten (AA)Gençlerin primi devletten (AA)

PRİM BORCU OLANLAR SAĞLIKTAN YARARLANABİLECEK Mİ?

GSS kapsamında sağlık hizmetinden yararlanabilmek için, hastaneye gidildiğinde 60 günden fazla prim borcu bulunmaması koşulu aranıyor. Ancak yapılan düzenleme ile prim borcu olanların 31 Aralık 2025 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine olanak tanındı.

Gençlerin primi devletten (AA)Gençlerin primi devletten (AA)

2 yıllık süreyi doldurdukları halde GSS primi ödemeyen gençler, bu yılın sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecek. Ancak, sağlık hizmetlerinden yararlansalar bile prim borçları birikmeye devam edecek.

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ve Putin haftaya Çin’de görüşecek | Ukrayna’da çözümü getirecek zirve mi?
Koza Altın
Mezun gençlere 2 yıl sağlık güvencesi: GSS muafiyetinde yaş sınırına dikkat
Şaibenin ses kaydı iddianamede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde delege tezgahı böyle kuruldu | Kime kaç yıl hapis isteniyor?
ABD Temyiz Mahkemesi’nden Donald Trump’a gümrük tarifesi freni: Yetkisini aştı!
Miami’de hayatını kaybetmişti! Defne Akçakayalıoğlu’nun ölümünde yeni detay | Ağır ilaçlar neden olmuş olabilir
AK Parti Sözcüsü Çelik İsrailli aşırı sağcı bakana sert tepki gösterdi
Mourinho ile yollar ayrıldı | Takvim Portekizli teknik adamın ayrılığının perdesini araladı!
TBMM Gazze için olağanüstü toplandı! Gazze tezkeresi TBMM’de kabul edildi | Bakan Fidan: İsrail ile ticaret tamamen kesildi
Galatasaray 4’te 4 istiyor! Rizespor maçında forma onların
İsrail ordusu Gazze’de işgal planının ilk aşamasına başladı! Günlük ateşkesler iptal: Soykırım devam ediyor
Halit Yukay’ın ölümünde çarpıcı iddia! En son Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşmuştu: Marmara Denizi’nde 16 dakikalık sır...
CHP’li Erkan Hayla’dan skandal! Saniye saniye kaydedildi: Sopayla personel dövdü
Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Bu kaçıncı... 8 yılda tazminat üstüne tazminat | Yerine kim gelecek? | Ali Koç’a tepki
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti... Elebaşı Öcalan’dan üç kilit kavram mesajı!
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe’de
ChatGPT’nin ilk cinayeti! Yapay zeka aylarca sanrılarını körükledi: Önce annesini sonra kendisini öldürdü
Fenerbahçe ve Samsunspor’un rakipleri belli oldu!
Adem Soytekin’den bu kez siyasi rüşvet itirafı! Ekrem İmamoğlu’nun avukatları baskı yaptı | Operasyonu önceden biliyorduk