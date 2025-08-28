Erkeklerin yüzde 59,1’i internetten alışveriş yapıyor

Türkiye'de bu yıl 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 90.9'a ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nca yapılan "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması- 2025"e göre, İnternet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 93.6, kadınlarda yüzde 88.2 olarak kaydedildi.

% 76'SI E-DEVLET KULLANIYOR

Son bir yıl içinde özel amaçla resmi makamların internet sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlananların oranı, yüzde 76.1 olarak belirlendi.

2024 yılında yüzde 51.7 olan internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı, bu yıl yüzde 55.7'ye çıktı. Mal, hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 59.1, kadınlarda yüzde 52.3 olarak gerçekleşti.

Bu oran, en son mal, hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde, bireylerin yüzde 42.3'ünün, yılın ilk 3 ayında mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği belirlendi.

TESLİMAT SÜRESİNDEN ŞİKAYETÇİYİZ

Eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı, bu yıl geçen yıla kıyasla 3.9 puan artarak, yüzde 17.7 oldu.

En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 88.6 ile WhatsApp, yüzde 72.9 ile YouTube ve yüzde 68.1 ile Instagram oldu.

Son 3 ay içinde e-ticaret yapanların yüzde 29'u, web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yaptığı satın alma işleminde sorunla karşılaştı. Bu sorunlar içinde teslimatın belirtilenden daha yavaş olması yüzde 12.7 ile ilk sırayı alırken, yüzde 11.8 ile yanlış veya hasarlı mal/ hizmet teslimi takip etti.