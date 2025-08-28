Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomideki gelişmeleri açıkladı

İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nin toplantısına konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomi 19 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ediyor. Temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 269.4 milyar doları aşarak rekor kırdı. Cari açığımız OVP tahminimizden daha iyi bir noktada. Merkez Bankası rezervlerimiz 176.5 milyar dolara ulaştı. Risk primimiz 264 baz puana geriledi. OVP'nin temel önceliği olan enflasyonda yıllık 42 puan düşüş oldu. Kararlı şekilde enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

Yılmaz, her yıl Eylül ayında gerçekleştirdikleri OVP güncellemesini de sürdürdüklerini vurguladı.