PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomideki gelişmeleri açıkladı

İSO Meclisi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin 19 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü, ihracatın rekor kırdığını ve cari açığın OVP beklentilerinin üzerinde iyileştiğini belirtti. Yılmaz, yıllık enflasyonda 42 puanlık düşüş yaşandığını ve mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ağustos 2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomideki gelişmeleri açıkladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nin toplantısına konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomi 19 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ediyor. Temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 269.4 milyar doları aşarak rekor kırdı. Cari açığımız OVP tahminimizden daha iyi bir noktada. Merkez Bankası rezervlerimiz 176.5 milyar dolara ulaştı. Risk primimiz 264 baz puana geriledi. OVP'nin temel önceliği olan enflasyonda yıllık 42 puan düşüş oldu. Kararlı şekilde enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

Yılmaz, her yıl Eylül ayında gerçekleştirdikleri OVP güncellemesini de sürdürdüklerini vurguladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Büyük gün geldi! Başkan Erdoğan açıkladı: Bağımsızlığın yeni safhası Çelik Kubbe envantere alındı
Memur ve emekli maaşlarına yeni zam hesabı: Ocak’ta kim ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan soykırımcı İsrail’e Gazze tepkisi: Zalimler kaybedecek
Hokus pokus Şampiyonlar Ligi’nde yokuz! Benfica - Fenerbahçe: 1-0 | MAÇ SONUCU
Yine yargıyı tehdit etti! CHP’li Özel’den Akın Gürlek’e skandal ifadeler: Alnını karışlayacağım | Bakan Tunç’tan tepki: Siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesi
ASSAN Group’a bağlı 10 şirkete kayyum! Sahibi Emin Öner’e FETÖ ve askeri casusluk suçundan gözaltı
Galatasaray’da bir transfer daha! Wilfried Singo KAP’a bildirildi ve İstanbul’a geldi
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan net mesaj: Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız
Kartal’ı Konferans Ligi’ne o yıldızlar uçuracak! İlk 11 netleşti
PKK yönünü Tel Aviv’e çevirdi! Karayılan zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir
Trabzonspor Louza için bastırıyor: Lokomotiv Moskova devrede
Fondaş Samiye Özlem Gürses’e haciz şoku! Youtube’dan, CHP’den, sponsorlardan milyonları kaldırıyor... Mal varlığı ortaya çıktı
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’nı kabul etti! Sürpriz forma
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden kurultay davası öncesi bomba çıkış!
Galatasaray’a Monaco’dan Wilfried Singo sonrası bir transfer daha!
Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’u uyarmış: Yanlış yöne gidiyorsun
ChatGPT’den 16 yaşındaki gence 5-10 dakikada fotoğraflı intihar rehberi! Aile OpenAI ile davalık oldu
Yangın sonrası ihya başlıyor! İzmir ve Bilecik’teki köy evlerinin temeli atılacak
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede