Kalyon’dan Zengezur’a stratejik demiryolu köprüsü

Kalyon İnşaat; Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olan 224 km uzunluğundaki Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi'ni hayata geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde temel atma töreni gerçekleştirilen projenin ülkemiz ve yakın coğrafya için taşıdığı önemi vurgulayan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "Uluslararası barış ve refaha büyük katkılar sağlayacak projemiz; Türkiye-Azerbaycan ve Ermenistan arasında ulaşım hatlarını geliştirmekle kalmayacak aynı zamanda ekonomik iş birliğini güçlendirecek ve bölgesel barışı pekiştirecek. Zengezur Koridoru kapsamında Azerbaycan'da inşa edilmekte olan 110.4 km'lik demiryolu ve 104 km'lik otoyol projeleri de Kalyon İnşaat tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yeni ulaşım bağlantısını sağlayacak olan bu projeler, Türkiye ile Nahçıvan ve Azerbaycan arasında köprü vazifesi görecek." dedi.

Projenin sinyalli, elektrikli ve çift hatlı olarak planlanması taşıma kapasitesini önemli ölçüde artıracağını ve ulaştırma süresini kısaltacağını söyleyen Kalyoncu, şöyle konuştu:

LOJİSTİK KÖPRÜ

"Deniz yoluna kıyasla yaklaşık yarı sürede taşıma imkânı sunacak proje, Orta Asya'dan Avrupa'ya ulaşımda güçlü bir lojistik köprü işlevi görecek. 2.4 milyar euro değerinde yeşil nitelikli uluslararası finansmana sahip projemizle, çevresel etkileri en aza indireceğiz."