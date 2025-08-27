SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Kalyon’dan Zengezur’a stratejik demiryolu köprüsü

Kalyon İnşaat tarafından inşa edilen 224 km’lik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi, Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir ulaşım hattı oluşturacak. Uluslararası barışa ve ekonomik iş birliğine katkı sunması beklenen proje, yeşil finansmanla çevreci çözümler sunarken, Asya ile Avrupa arasında güçlü bir lojistik köprü kuracak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ağustos 2025
Kalyon’dan Zengezur’a stratejik demiryolu köprüsü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kalyon İnşaat; Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olan 224 km uzunluğundaki Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi'ni hayata geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde temel atma töreni gerçekleştirilen projenin ülkemiz ve yakın coğrafya için taşıdığı önemi vurgulayan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "Uluslararası barış ve refaha büyük katkılar sağlayacak projemiz; Türkiye-Azerbaycan ve Ermenistan arasında ulaşım hatlarını geliştirmekle kalmayacak aynı zamanda ekonomik iş birliğini güçlendirecek ve bölgesel barışı pekiştirecek. Zengezur Koridoru kapsamında Azerbaycan'da inşa edilmekte olan 110.4 km'lik demiryolu ve 104 km'lik otoyol projeleri de Kalyon İnşaat tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yeni ulaşım bağlantısını sağlayacak olan bu projeler, Türkiye ile Nahçıvan ve Azerbaycan arasında köprü vazifesi görecek." dedi.

Projenin sinyalli, elektrikli ve çift hatlı olarak planlanması taşıma kapasitesini önemli ölçüde artıracağını ve ulaştırma süresini kısaltacağını söyleyen Kalyoncu, şöyle konuştu:

LOJİSTİK KÖPRÜ

"Deniz yoluna kıyasla yaklaşık yarı sürede taşıma imkânı sunacak proje, Orta Asya'dan Avrupa'ya ulaşımda güçlü bir lojistik köprü işlevi görecek. 2.4 milyar euro değerinde yeşil nitelikli uluslararası finansmana sahip projemizle, çevresel etkileri en aza indireceğiz."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gazze’de soykırım Batı Şeria’da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: Filistin devletini kurdurmayacağız
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu: Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 16,88’e çıkabilir
Türkiye’den soykırımcı İsrail’in Suriye’deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı
Ahlat’taki Cumhur Zirvesi’nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan’a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü’nü dinletti | DEM’le manidar temas
Tuba Ünsal’dan taciz itirafı: Benim de başıma geldi’’
Hakem Kurulu son sözü söyledi! Memura yüzde 11 + 7 teklifi değişmedi: 2027’ye 1 puan iyileştirme | 58 maddede uzlaşı, taban aylıklara +1000
Avrupa’da istifa dalgası! İşgalci İsrail’in Gazze katliamı koltuk boşalttı | Çok sayıda bakan ve siyasetçi görevden ayrıldı
Cem Öğretir ve Gürgen Öz ’’Müge Anlı ile Güven Bana’’ya damga vurdu
Ankara Kılıç kınından çıkar dedi... Şara YPG’nin özerklik hayallerine toprak attı: SDG ayrı Kürtler ayrı, bölünme kabul edilemez
FETÖ’cülerden peş peşe Adil Öksüz itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...
Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te terörsüz Türkiye uyarısı! Yönünü Türkiye’ye ve Şam’a dönen kazanacak | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz
Reuters muhabiri İsrail’in gazeteci katliamının ardından istifa etti: Batı medyası göz yumuyor
Devlet Bahçeli’den Zafer ateşiyle terörsüz Türkiye mesajı: Altın fırsat heba edilmemeli
ABD ile Fransa arasında Filistin krizi! Washington üstü kapalı tehdit etti Paris resmen Size düşmez dedi
Derin operasyon! Halit Yukay’ın cansız bedenini çıkarmaya yönelik çalışmalar başladı | TCG Işın devrede
Mourinho’dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı!
DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMM’deki komisyon için ne diyor?
Trump şimdi de Kore siyasetine el attı! Güney liderine Kuzey liderini övdü: Beyaz Saray’da ilginç dakikalar