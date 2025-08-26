Zengezur Koridoru’nun Kapısı Kalyon İnşaat’la Açılıyor

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu(Takvim.com.tr)
Demiryolu ile taşımacılığın güçlenmesi, ülkemizin 2024 yılında 14,7 milyar dolar olan navlun giderlerinin de azalması için olanak yaratacak.
ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SOSYAL ETKİ YÖNETİMİNDE ÖRNEK PROJE
Güzergâh alternatif değerlendirmesi, sınır ötesi etkiler, iklim ve meteoroloji, jeoloji ve deprem riski, toprak ve zemin koşulları, su kalitesi ve hidroloji, hava kirliliği, gürültü ve titreşim, trafik ve ulaşım, görsel etkiler, biyoçeşitlilik, sosyal bileşenler, sosyoekonomik yapı, kültürel miras ve kümülatif etki gibi başlıklarda ayrıntılı değerlendirmelerle nihai hale getirilen proje tüm dünyaya örnek olacak.
Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu (Takvim.com.tr)
Çevresel sürdürülebilirlik açısından da öne çıkan proje, tamamen elektrifikasyona dayalı olup karayolu taşımacılığına kıyasla yıllık yaklaşık 500.000 ton karbon emisyonunu azaltacak. Elektrikli trenler ayrıca azot oksit, kükürt oksit ve uçucu organik bileşik emisyonlarını düşürerek özellikle şehirlerde hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayacak.
Projenin ülkemiz ve yakın coğrafya için taşıdığı önemi vurgulayan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu şu ifadeleri kullandı:
"Uluslararası barış ve refaha büyük katkılar sağlayacak projemiz Türkiye-Azerbaycan ve Ermenistan arasında ulaşım hatlarını geliştirmekle kalmayacak aynı zamanda ekonomik iş birliğini güçlendirecek ve bölgesel barışı pekiştirecek. Zengezur Koridoru kapsamında dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da inşa edilmekte olan 110,4 km'lik demiryolu ve 104 km'lik otoyol projeleri de Kalyon İnşaat tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yeni ulaşım bağlantısını sağlayacak olan bu projeler, Türkiye ile Nahçıvan ve Azerbaycan arasında köprü vazifesi görecek. Projenin sinyalli, elektrikli ve çift hatlı olarak planlanması taşıma kapasitesini önemli ölçüde artıracak ve ulaştırma süresini kısaltacak. Deniz yoluna kıyasla yaklaşık yarı sürede taşıma imkânı sunacak olan proje, Orta Asya'dan Avrupa'ya ulaşımda güçlü bir lojistik köprü işlevi görecek. Diğer taraftan çevresel sürdürülebilirlik her projemizde önceliklerimizin başında yer alıyor. Toplam 2,4 milyar Euro değerinde yeşil nitelikli uluslararası finansmana sahip projemizle yüksek enerji verimliliği sayesinde çevresel etkileri en aza indireceğiz. Türkiye'nin iklim taahhütleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile tam uyumlu bir şekilde çalışacağız. Kalyon İnşaat olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm projelerimizle ülkemizin ulaştırma alanında küresel bir güç haline gelmesine destek vermekten, ülkemiz ve bölgemiz için geleceğe miras eserler ortaya koymaktan büyük bir gurur duyuyoruz"
Zengezur Koridoru’nun Kapısı Kalyon İnşaat’la Açılıyor (Takvim.com.tr)
Proje Hakkında: Kars–Tiflis hattının yaklaşık 12. kilometresinden başlayarak Dilucu Sınır Kapısı'na kadar uzanacak olan demiryolu hattının planlanan güzergâhı üzerinde Subatan, Digor, Tuzluca, Iğdır, Karakoyunlu, Aralık ve Dilucu olmak üzere toplam 7 istasyon bulunacak. Proje, Kars ili merkez ve Digor ilçeleri, Iğdır ili Tuzluca, Merkez ve Karakoyunlu ilçeleri üzerinden ilerleyerek, Aralık ilçesinde Azerbaycan (Nahçivan) sınırında son bulacak.
Projenin Ana Bileşenleri
224 km yüksek standartlı elektrikli demiryolu
7 istasyon
480 menfez
144 altgeçit
27 üstgeçit
10 köprü
3 viyadük
19 aç-kapa tünel
5 tünel
6 makas sahası
Ayrıca Azerbaycan'da gerçekleştirilen projeler ile
110,4 km demiryolu
104 km otoyol