Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezi İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu , Türkiye'nin ilk metrobüs yolu projesi ve Marmaray gibi dev projeleri hayata geçiren Kalyon İnşaat şimdi de Zengezur Koridoru 'nun önemli bir parçası olan 224 km uzunluğundaki Kars – Iğdır – Aralık - Dilucu Demiryolu Projesi'ni hayata geçiriyor. Asya ile Avrupa arasında kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlayacak bu proje ile ticaret hızlanırken lojistik sektörü güçlenecek ve maliyetler de düşmüş olacak.

Zengezur Koridoru’nun Kapısı Kalyon İnşaat’la Açılıyor (Takvim.com.tr)

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI TİCARETE BÜYÜK DESTEK

Proje sadece Türkiye için değil aynı zamanda Avrupa, Azerbaycan ve Orta Asya için de büyük stratejik öneme sahip. İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın doğu-batı eksenindeki en önemli parçalarından birini oluşturan projenin hayata geçmesiyle birlikte mevcut 18 günlük transit süresi 12 güne inecek. Bu sayede ticaret hızlanacak, maliyetler düşecek.

Projenin sinyalli, elektrikli ve çift hatlı olarak planlanması taşıma kapasitesini önemli ölçüde artıracak, ulaştırma süresini kısaltacak. Deniz yoluna kıyasla yaklaşık yarı sürede taşıma imkânı sunacak olan demiryolu, Orta Asya'dan Avrupa'ya ulaşımda güçlü bir lojistik köprü işlevi görecek. Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak projeyle birlikte ticaret daha hızlı, daha güvenli ve daha düşük maliyetle gerçekleşecek.