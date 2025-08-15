Anadolu Sigorta’dan 100. yıl kutlamasında 100 bin fidanlık Hatıra Ormanı

Anadolu Sigorta, 100. kuruluş yılı kapsamında TEMA Vakfı ile bir iş birliğine imza attı. Şirket, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Türkiye genelinde toplamda 100 bin fidan ile Hatıra Ormanları oluşturacak.

Çalışmaya yönelik protokol Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan ve TEMA Vakfı Genel Müdürü Didem Bilgin'in katıldığı törenle imzalandı.

Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, "Kuruluşumuzun 100. yılında sadece geçmişimizi değil, gelecek nesilleri de düşünerek hareket ediyoruz. Bu adım, iklim krizine karşı yürüttüğümüz ortak mücadelenin bir parçası. Ülkemizin doğal varlıklarının korunmasında ve geleceğe ulaştırılmasında her zaman var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.