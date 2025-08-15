PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Anadolu Sigorta’dan 100. yıl kutlamasında 100 bin fidanlık Hatıra Ormanı

Anadolu Sigorta, 100. kuruluş yılı kapsamında TEMA Vakfı ile iş birliği yaparak Türkiye genelinde 100 bin fidan dikimiyle Hatıra Ormanları oluşturacak. Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için kararlı olduklarını vurguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ağustos 2025
Anadolu Sigorta’dan 100. yıl kutlamasında 100 bin fidanlık Hatıra Ormanı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Anadolu Sigorta, 100. kuruluş yılı kapsamında TEMA Vakfı ile bir iş birliğine imza attı. Şirket, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Türkiye genelinde toplamda 100 bin fidan ile Hatıra Ormanları oluşturacak.

Çalışmaya yönelik protokol Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan ve TEMA Vakfı Genel Müdürü Didem Bilgin'in katıldığı törenle imzalandı.

Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, "Kuruluşumuzun 100. yılında sadece geçmişimizi değil, gelecek nesilleri de düşünerek hareket ediyoruz. Bu adım, iklim krizine karşı yürüttüğümüz ortak mücadelenin bir parçası. Ülkemizin doğal varlıklarının korunmasında ve geleceğe ulaştırılmasında her zaman var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan AK Parti’nin 24. yılında açıkladı: Bizde emeklilik yok
SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammı için Merkez Bankası ipucu verdi
Takas İstanbul
Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu’ndan CHP’ye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısı
Önce korku filmi sonra play-off! Beşiktaş - St. Patrick’s: 3-2 | MAÇ SONUCU
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster’de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
Türk Telekom
Dışişleri Bakanlığı İsrail’in E1 yerleşim planına tepki gösterdi
İBB’deki reklam ihaleleri vurgununa yönelik operasyon! Taner Çetin’in oğlunun da arasında bulunduğu 6 kişi tutuklandı
Trabzonspor Tomas Suslov için İtalya’ya yöneldi
Fenerbahçe’den flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Transfer iptal oldu
Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’e 1 milyon TL’lik dava
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Fiber altyapımız ve mobildeki güçlü büyüme ile 5G ve ötesi için hazırız
Manchester City’nin yıldızları Galatasaray’a! 2 transfer birden
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu’ndan sabotaj uyarısı: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge ile yeni bir dönem başlayacak
Rezan Epözdemir TAKVİM’in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Okan Buruk’tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11’ini belirledi
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska’da bir ilk | Putin’den açıklama
Tarık Akan ile Filiz Akın’ın Tatlı Dillim filmiyle sinemayla tanışmıştı... Hababam’ın Kıvırcık Ömer’i bakın şimdi ne halde