Togg’un yeni modeli T10F eylülde satışta: 600 kilometre menzille geliyor

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg, sedan modeli T10F’in ilk ön siparişlerini eylül ayında almaya başlayacak. Modern tasarım, yapay zekâ sistemleri ve 600 kilometre menzile sahip T10F, 1.3-1.7 milyon TL arasında fiyatla satışa sunulacak. Togg, elektrikli araç pazarının yanı sıra en çok satan otomobiller sıralamasında da ikinci sıraya yükseldi.

Giriş Tarihi :14 Ağustos 2025
Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarıyla ürettiği elektrikli araç pazarının lideri olan ve en çok satan otomobiller listesinde de ikinci sıraya yükselen Togg yeni modeli T10F'in satışa çıkacağı tarihi duyurdu. Togg'un yeni sedan modeli eylül ayında ilk ön siparişleri alacak. İlk teslimatlar da eylülde yapılacak. 600

2024 Ağustos ayında mühendislik testleri başlayan modern fastback modeli T10F piyasadaki mevcut SUV modelden yaklaşık 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak. T10F modeli, tasarımı, güç kaynağı olarak kullanılması, yapay zekâ sistemleri ve sürüş destek asistanları gibi özellikleriyle de dikkati çekiyor. T10F'in 1.3 milyon TL ile 1.7 milyon TL arasında bir başlangıç fiyatına sahip olabileceği öngörülüyor.

Yılın 7 ayında en çok satılan otomobiller listesinde ilk sırada Renault Clio yer alırken, Togg elektrikli araç pazarının yanında bu kulvarda da liderliği zorluyor. Bu yılın ilk 7 ayında model bazında satışlarda Renault Clio 27 bin 189 ile Türkiye'de en çok satılan otomobil oldu. İkinci sırada 19 bin 821 ile Togg T10X bulunurken, 19 bin 230 ile Renault Megane sedan listede üçüncü sırada yer aldı.

