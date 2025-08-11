Borsa yatırımcısına kazandırıyor

Borsadaki toparlanma süreci reel getiri oranlarına da yansıdı. Haziran'da 9 bin seviyelerinde işlem gören BIST 100 endeksi, geçen ay yükselişe geçti. Endeks, Merkez Bankası'nın faiz indirdiği Temmuz'da yeniden 10 bin seviyesini aştı, yakın zamanda da 11 bin düzeyini geride bıraktı. Geçen ay enflasyondaki gerileme de sürdü. Enflasyon, Temmuz'da yüzde 33.5 ile 44 ayın en düşük seviyesine indi. BIST 100 endeksi, borsadaki yükseliş ve enflasyondaki düşüşle, mevduat, altın ve dolar gibi diğer yatırım araçlarını geçip geçen ay en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Endeks, yüzde 10.63 nominal getiri sağlarken, enflasyonu yüzde 8.4 oranında geride bıraktı.