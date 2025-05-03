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TÜMAD Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel: Ülkemiz yıldız olacak

EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas moderatörlüğündeki panelde konuşan Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, sadece enerji sektöründe kritik minerallerin ticaret hacminin son 20 yılda 53 milyar dolardan 400 milyar dolara çıktığını, bu artışın dünyanın yeşil dönüşüme ne kadar hızlı yöneldiğini açıkça gösterdiğini belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025
TÜMAD Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel: Ülkemiz yıldız olacak

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İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ilk oturumunda kritik minerallerde dünyadaki gelişmeler ve Türkiye'nin konumu ele alındı. Konuşmacılar iş birliklerinin önemine ve Türkiye'nin potansiyeline vurgu yaparak önümüzdeki dönemde madenciliğin yıldız sektör haline geleceğine dikkat çekti. EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas moderatörlüğündeki panelde konuşan Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, sadece enerji sektöründe kritik minerallerin ticaret hacminin son 20 yılda 53 milyar dolardan 400 milyar dolara çıktığını, bu artışın dünyanın yeşil dönüşüme ne kadar hızlı yöneldiğini açıkça gösterdiğini belirtti. Yılmaz, "Eğer bu dönüşümü yakalamak istiyorsak, bugünkünden 6 ila 9 kat daha fazla madencilik yapmamız gerekecek" dedi.

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ETİ Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aydın da "Ülkemizi kritik mineraller alanında küresel bir oyuncu haline getirmek için tüm gücümüzle üretmeye, geliştirmeye ve yatırım yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Norveç Enerji Teknolojileri Enstitüsü, Grup Lideri & Kıdemli Araştırmacı Duygu Yılmaz ise çevreyi gözeten madencilik, sosyal kabul ve şeffaflık konularının önemine dikkat çekerek, "Değer zincirinin her adımında şeffaflık sağlanırsa, madencilik faaliyetlerine olan toplumsal güven de artacaktır" ifadesini kullandı.

Hague Stratejik Araştırmalar Merkezi Stratejik Danışmanı Peter Handley, panelde, "AB kritik mineraller alanında hem içerde hem dışarıda ciddi adımlar atıyor. Türkiye bu sürecin önemli bir ortağı olabilir. Gerek maden rezervleri gerek işleme kapasitesi gerekse sürdürülebilirlik vizyonu ile Türkiye'nin bu zincirin vazgeçilmez bir parçası olma potansiyeli çok yüksek" dedi. TÜMAD Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel de şöyle konuştu: "Yeraltı kaynaklarını tek başına bir ülkenin yönetmesi mümkün değil. Bu alanda uluslararası iş birlikleri şart. Bu noktada Türkiye'nin güçlü olduğu alanlar var. Eğer biz bu kaynakları doğru bir şekilde arar, çıkarır, işler ve yönetebilirsek, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yıldız sektörü madencilik olacaktır."

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