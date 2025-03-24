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20 milyon yollara düşecek! Bayram ve ara tatil birleşti turizm hareketlendi

Bayramın okulların ara tatiliyle birleşmesi turizmi hareketlendirdi. Tatil ve aile ziyaretleri için 20 milyon kişinin yer değiştirmesi, toplam 120 milyar liralık bir ekonomik hacim oluşması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Mart 2025
20 milyon yollara düşecek! Bayram ve ara tatil birleşti turizm hareketlendi

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Bu yıl, okullardaki ikinci dönem ara tatili ile Ramazan Bayramı tatilinin birleşmesi turizme doping etkisi yapacak. Turizmci sezonu erken açacak. Ramazan Bayramı tatili 29 Mart'ta arife günüyle başlayıp 1 Nisan Salı günü sona erecek.

Öğrenciler de 28 Mart Cuma günü ayrılacakları okula 7 Nisan'da dönecek. Bayramın ara tatille birleşmesinin sektörü hareketlendirdiğini söyleyen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Memleket ve akraba ziyaretleri dahil olmak üzere seyahatlerin 20 milyonu aşmasını bekliyoruz. Bu seyahatlerin yüzde 10'luk bölümünü doğrudan turizm hareketleri oluşturacak. Ara tatil ve bayram tatili dönemindeki tüm seyahatlerin oluşturacağı hacmin 120 milyar lira seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

Kapadokya, Göbeklitepe turlarının ilgi gördüğünü aktaran Bağlıkaya, "Yurt dışında vizesiz Balkan ve Mısır turlarına talep var. Vizesi olanlar da Viyana, Prag Budapeşte turlarına, Roma ve Paris gibi destinasyonlara yöneliyor" diye konuştu.

KAPADOKYA DOLACAK
"Bayram tatilinin Nisan başına denk gelmesi, turizm sezonunun erken açılmasına vesile olacak" diyen TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler de rezervasyonların yüzde 70'e ulaştığını, bayramı yüzde 100 dolulukla geçireceklerini düşündüklerini kaydetti. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz ise "Yoğun rezervasyon alıyoruz. Yüzde 100 doluluğu yakalayacağız" dedi.

SAHİLLER DE GÖZDE
Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Mert Vardar da "Bodrum, Marmaris, Didim, Ayvalık gibi butik destinasyonlara talep yüksek. Sapanca ve Bolu otellerine de yoğun talep var. Termal isteyenler ise genellikle Afyon'u tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

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